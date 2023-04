Le manager du Stade toulousain Ugo Mola est revenu sur la victoire des siens en quarts de finale de Champions Cup contre les Sharks. Il se projette aussi sur cette nouvelle demi-finale, la cinquième, qui aura lieu une nouvelle fois à Dublin.

Comment analysez-vous cette large victoire toulousaine contre les Sharks ?

Peut-être que le score est très lourd sur la fin de match pour les Sharks. Sur l'essai refusé, ils ont l'occasion de revenir à trois points. Et très certainement, c'est le tournant du match. Ça ne nous a pas empêchés de vendanger quelques occasions plutôt faciles. Mais il fallait un grand Stade toulousain pour battre cette équipe. Et cet après-midi, on a passé un bon moment parce que quand ces joueurs jouent à ce niveau...

Qu'est-ce qui a permis de faire la différence en deuxième période ?

J'ai tendance à insister sur cette notion, mais la cohérence collective n'a pas été optimale en première période, à cause de certaines passes et de précipitation. Alors qu'en deuxième...

Est-ce que le score n'est pas aussi le fait du relâchement adverse ?

On prend le dessus mentalement, ils n'ont plus grand chose à jouer et finissent par lâcher. On a le mérite de ne pas lâcher et de continuer à jouer ce rugby ambitieux, parfois trop ambitieux. La confiance est notable car on n'a passé que quinze jours ensemble.

Comment percevez-vous cette qualification en demi-finale, la cinquième d'affilée pour Toulouse ?

On est ravis d'aller en demi-finale, ce sera en Irlande apparemment. Quand je regardais le Stade toulousain jouer, j'avais l'impression que c'était toujours facile. Là, à l'intérieur, je me rends compte que ce n'est pas toujours facile. Et qu'arriver en demi-finale régulièrement reste une performance. On va savourer ce soir et se reconcentrer rapidement sur le Top 14.

La saison dernière, la défaite au Leinster était imputable à la fraîcheur physique de vos hommes. Est-ce que cet aspect sera mieux géré cette saison ?

C'est vrai que l'an dernier, on cravachait pour se qualifier en championnat. Nos internationaux avaient fait le grand chelem et l'avaient fêté dignement. Forcément, ces rencontres-là se jouent sur la fraîcheur. On va dire que je pleure mais il y a un championnat qui prépare une province pour aller en finale, et un autre qui prépare autrement... Pour affronter Lyon et le Stade français avant d'aller disputer la demi-finale, il va falloir trouver les ressources.