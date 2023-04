Dans une rencontre annoncée indécise, les Exeter Chiefs ont dominé, ce samedi, les Sud-Africains des Stormers (42-17) en quart de finale de la Champions Cup. Auteurs d'une magnifique première période, les Anglais ont ensuite maîtrisé le retour des joueurs du Cap et attendent La Rochelle ou les Saracens en demi-finale.

Pour le moment, les quarts de finale de la Champions Cup version 2022/2023 se transforment tous en balade de santé. Vendredi, le Leinster a dominé les Tigres de Leicester 55-24 puis, plus tôt dans l'après-midi ce samedi, le Stade toulousain, avec une fin de match de folie, a battu les Sharks 54-20. Pour le troisième quart du week-end, un match serré était annoncé sur la pelouse du Sandy Park d'Exeter entre les Chiefs et les Sud-Africains des DHL Stormers. Finalement, il n'en a rien été tant les Anglais se sont montrés supérieurs à leurs adversaires.

Dès les premières minutes de la partie, la passivité des joueurs venus du Cap se faisait ressentir, entre toute petite touche de dégagement trouvée par Manie Libbok (3e) ou en-avant (10e). Les Chiefs, libérés une semaine après être passés par un trou de souris lors du huitième de finale gagné en prolongation face à Montpellier au nombre d'essais inscrits, se montraient, eux, hyper inspirés et réalistes. Dès la treizième minute, l'arrière Tom Wyatt, alerté sur l'aile droite par un coup de pied de Joe Simmonds, allait à l'en-but (7-0) tout comme Jack Nowell, malgré un genou grinçant, quelques minutes plus tard, en force plein axe à la sortie d'un ruck (14-0, 23e). Profitant de l'apathie adverse, Exeter inscrivait un autre essai avant la pause, par Olly Woodburn (21-0, 31e), pour retourner aux vestiaires avec un large avantage de 21 points.

Les Stormers ont tenté de revenir... en vain

En seconde période, les Sud-Africains revenaient avec de meilleures intentions et ambitions beaucoup plus offensives. Si cela ne fonctionnait pas d'entrée, Sam Simmonds traversant la défense des Stormers pour y aller de son essai (28-0, 47e), les Stormers, petit à petit, reprenaient du poil de la bête et allaient passer la ligne d'en-but anglaise à deux reprises : par Damian Willemse (28-5, 52e) puis Suleiman Hartzenberg (28-10, 61e). Manie Libbok ne transformant pas ces deux réalisations, la remontada des Stormers a toujours été difficile à imaginer. Les faits donnaient raison à ce constat puisque, dans les dernières minutes, les Chiefs marquaient deux nouveaux essais quand les Sud-Africains y arrivaient à une seule reprise.

Au bout de cette partie, Exeter l'emportait donc largement 42-17 face à une équipe des Stormers balayée qui mettait fin aux espoirs sud-africains dans cette nouvelle mouture de la Champions Cup. Avec cette victoire, les Chiefs s'offrent un billet pour les demi-finales où ils affronteront La Rochelle, ce serait au Matmut Atlantique de Bordeaux, ou les Saracens, ce serait à Bristol. Quoi qu'il en soit, les Anglais vont devoir reprendre, le week-end prochain, le chemin de la Premiership où un déplacement sur la pelouse de Leicester sera au programme. Les Stormers, eux, recevront au Cap les Irlandais du Munster en Rugby United Championship.