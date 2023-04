Les Toulousains ont repris l'entraînement ce mardi pour préparer leur quart de finale de Champions Cup contre les Sharks. Une séance à laquelle a participé le talonneur Julien Marchand, sorti sur blessure dimanche face aux Bulls et dont la présence samedi reste incertaine.

C'est ce mardi après-midi, moins de quarante-huit heures après leur victoire en huitième de finale de Champions Cup contre les Bulls, que les Toulousains ont retrouvé le chemin du terrain pour leur première séance en extérieur de la semaine à Ernest-Wallon. Et, forcément, chaque heure s'annonce précieuse et même cruciale avant le quart de finale contre les Sharks samedi parce que, si les Sud-Africains doivent effectuer le périple jusqu'en France, les Stadistes bénéficient d'un jour en moins pour préparer la rencontre. Pour autant, la priorité a d'abord été donnée à la récupération des troupes après les efforts livrés dimanche, afin de régénérer les organismes, avant de monter petit à petit en puissance.

Une question est déjà dans tous les esprits : le talonneur Julien Marchand, sorti en première mi-temps face aux Bulls et victime d'une entorse de la cheville, se dirige-t-il vers un forfait définitif ? C'était la tendance dimanche soir... Mais l'international était présent pour la séance, certes allégée, de ce mardi. Il a notamment participé aux exercices de touche. Si les Sharks pourraient se passer d'un joueur majeur en la personne du deuxième ligne springbok Eben Etzebeth, l'incertitude demeure pour Marchand du côté de Toulouse. S'il renonçait, Peato Mauvaka aurait alors toutes les chances de débuter et Guillaume Cramont prendrait place sur le banc.

Des changements en vue ?

Pour le reste, aucune blessure sérieuse ne paraît à déplorer dans les rangs toulousains et le staff pourrait récupérer un joueur important en vue du rendez-vous de dimanche, à savoir le All Black Charlie Faumuina. Le pilier droit a en tout cas participé à l'entraînement. Arthur Retière et Lucas Tauzin avaient déjà repris la semaine dernière et postulaient contre les Bulls. Ils sont donc encore candidats à une place sur la feuille de match pour samedi. En revanche, Ange Capuozzo (omoplates) n'a toujours pas effectué son retour. Pour rappel, Théo Ntamack (poignet) et Sofiane Guitoune (mollet) sont actuellement indisponibles, tandis que Selevasio Tolofua (hanches), Anthony Jelonch (genou), Yannick Youyoutte (pied) et Nelson Epée (genou) ont terminé leur saison. Martin Page-Relo n'est pas non plus apte.

Dès lors, outre le doute qui entoure le poste de talonneur, à quoi faut-il s'attendre côté toulousain pour samedi ? Après la qualification de dimanche, le manager Ugo Mola avait laissé entendre qu'il pourrait réaliser des changements dans son XV de départ : "La composition d'équipe de ce huitième en appellera très certainement une autre en quart. Les forces des joueurs de Durban sont différentes, notamment sur les ballons portés. Il va falloir se préparer à ce que ça tape fort."

Le technicien évoquait notamment son deuxième ou troisième ligne Thibaud Flament, auteur d'une entrée décisive en début de deuxième mi-temps. Peut-il intégrer le huit de devant au coup d'envoi ? La possibilité existe, au vu de sa forme actuelle, même si son apport en cours de match demeure extrêmement précieux. Tout dépendra de l'équilibre choisi par le staff toulousain. De la manière, derrière, le trois-quarts centre Pierre-Louis Barassi ou l'arrière Melvyn Jaminet espèrent légitimement se faire une place dans les vingt-trois.