Les Sharks devront faire sans deux de leurs cadres face au Stade toulousain. Le deuxième ligne Eben Etzebeth et le demi de mêlée Jaden Hendrikse n'ont pas fait le voyage en France. Ils sont donc forfaits pour le quart de finale de Champions Cup face aux Haut-Garonnais.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les Toulousains n'ont pas appris la pire des nouvelles ce mercredi matin. Très incertain en début de semaine, Eben Etzebeth n'affrontera pas Toulouse ce samedi sur la pelouse d'Ernest-Wallon.

Sorti à la mi-temps du huitième de finale face au Munster (victoire 50-35), l'ancien Toulonnais n'a pas fait le voyage jusqu'en France avec ses coéquipiers rapporte la presse sud-africaine. Cette nouvelle acte le forfait du colosse springbok. À noter qu'Emile van Heerden, qui avait remplacé Etzebeth ce week-end, s'est lui aussi blessé à une épaule et n'a pas voyagé non plus. Le staff des Sharks va devoir se creuser la tête pour composer sa deuxième ligne, axe central d'un pack dévastateur. Il devrait appeler des joueurs qui ont dernièrement disputé la Currie Cup pour son quinze de départ.

Hendrikse gravement blessé à une épaule

Mais les ennuis ne s'arrêtent pas là pour les joueurs de Durban. Lors de leur huitième, ils ont également perdu leur meneur de jeu international, à savoir Jaden Hendrikse (23 ans). Le demi de mêlée est lui touché à l'épaule gauche et s'est fait opérer. Il sera donc éloigné des terrains pendant plusieurs semaines.

Face à Toulouse, les Sud-Africains devraient donc se présenter avec Grant Williams (26 ans) avec le numéro neuf dans le dos. Cameron Wright (28 ans) et Bradley Davis se disputeront la place sur le banc.