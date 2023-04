Le Stade toulousain sort gagnant de son huitième de finale de champions Cup disputé ce dimanche au Stadium face aux Blue Bulls (33-9). Les Haut-Garonnais ont placé le coup d’accélérateur décisif à la 50e avec des essais de Meafou puis Lebel. Avant d’enfoncer le clou par une réalisation de Flament et un 100% au pied de Ramos. En quart de finale de cette champions Cup, le Stade toulousain affrontera la province des Sharks le week-end prochain.

Malgré une première période délicate où les Sud-Africains des Bulls sont restés au contact, les Toulousains ont déroulé en deuxième période pour finalement s'imposer largement 33-9 devant un public du Stadium conquis.

Quelle seconde période pour Toulouse, qui se défait des Bulls pour accéder aux quarts de finale ! \ud83d\udd25



Le film du match > https://t.co/KN4wV8OsOG pic.twitter.com/JC0qyJxpfz — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 2, 2023

Le pied sous la pluie

Après la pluie vient le beau-temps. Dans des conditions climatiques changeantes entre pluie et soleil, l’affiche était inédite entre le Stade toulousain et les Blue Bulls en huitième de finale de Champions Cup ce dimanche au Stadium de Toulouse. Les Haut-Garonnais s’attendaient à une opposition farouche et musclée, leurs adversaires de la Province de Prétoria répondent en effet d'abord présents dans le combat et côté agressivité.

A l’issue d’un premier acte cadenassé et dans un mélange de pluie/vent, le Stade toulousain mène de six petites unités face à la province sud-africaine de Prétoria (12-6). Et ce grâce au pied de l’impeccable Thomas Ramos qui réussit à punir l’indiscipline adverse, avec 9 pénalités concédées par les Sud-africains sur le premier acte. Dans celui-ci, les Toulousains pêchent un peu dans la finition mais vont ensuite rapidement rectifier le tir. Les partenaires d’Antoine Dupont font ainsi coïncider le retour du soleil avec le moment où ils réussissent à faire sauter le cadenas de la défense adverse. A l’approche de l’heure de jeu, ce coup d’accélérateur est décisif.

Les essais au soleil

Les Haut-Garonnais font d’abord le choix de jouer une pénalité à la main près de l’en-but adverse. La combinaison est bien huilée. Peato Mauvaka pour une première fixation et un relais de l’attelage Emmanuel Meafou – Richie Arnold pour un essai en puissance du premier nommé (51e). Quatre minutes plus tard, l’offensive menée par Antoine Dupont vers l’aile de Matthis Lebel permet au Toulousain de jouer les funambules le long de la ligne de touche. Pour un essai en coin (55e). Le clou est ensuite enfoncé par Thibaud Flament, toujours présent au soutien, à l’origine et à la conclusion de l’offensive où les Haut-Garonnais alternent fixations et petit jeu au pied (65e).

A lire aussi : Les affiches des quarts de finale de Champions Cup

Lorsque l’on ajoute à cela le 100%face aux perches de Thomas Ramos et un excellent match de l’arrière toulousain en mode international, cela permet aux locaux de composter plutôt aisément leur billet pour les quarts de finale (33-9). Bien sûr, le staff ne manquera pas de pointer le déchet du premier acte et de la toute fin de partie pour préparer au mieux une nouvelle opposition face à une province sud-africaine. En quart de finale, le Stade toulousain sera cette fois-ci opposé aux Sharks, dans une rencontre qui se déroulera samedi 8 avril à 16h. Après les fulgurances, il faudra ajouter un brin de constance. Pour réussir à s’inviter dans le carré final.