Le talonneur du Stade toulousain est sorti touché à la cheville lors du huitième de finale de Champions Cup, remporté par les Toulousains 33-9. Ugo Mola a confirmé la blessure du talonneur, qui pourrait manquer le quart de finale le week-end prochain face aux Sharks.

Julien Marchand a de fortes chances de manquer le quart de finale de Champions Cup que joueront les Toulousains samedi prochain à 16 heures face aux Sud-Africains des Sharks.

Le talonneur international français est sorti peu après la demi-heure de jeu, touché à la cheville quelques minutes auparavant. Après la rencontre, le manager Ugo Mola a confirmé les craintes autour de son joueur : "Ça paraît être une belle entorse de la cheville". Une blessure qui pourrait empêcher Julien Marchand de disputer le quart de finale de Champions Cup et la rencontre face aux Sharks à Ernest-Wallon, samedi prochain.

À lire aussi : le tableau complet des quarts de finale

"Il est brillant pendant le Tournoi, mais malchanceux quand il revient"

Le numéro 2 du Stade toulousain et du XV de France a tenté de serrer les dents après sa blessure en tenant plusieurs minutes sur la pelouse du Stadium. Son gros bandage à la cheville n'a pas suffi, et Peato Mauvaka a été contraint de le remplacer. Un forfait de Marchand contre les Sud-Africains serait un gros coup dur pour le club français et pour le joueur.

À lire aussi : le baromètre de Toulouse - Bulls

"Ses retours de Tournoi des 6 Nations sont toujours compliqués, relatait Ugo Mola après la rencontre. Cela fait deux, voire trois fois, qu'il se blesse à son retour. Il est brillant pendant le Tournoi, mais malchanceux quand il revient." La sortie de Julien Marchand n'a pas empêché le Stade toulousain de s'imposer largement face aux Bulls (33-9), grâce notamment à un très bon Meafou, et d'une partition une nouvelle fois brillante de Thomas Ramos. Samedi prochain, l'absence du titulaire au talonnage pourrait faire défaut aux Stadistes, surtout face à la dureté physique des Sharks.