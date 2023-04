Le staff leinstermen a fait le point sur l'infirmerie avant d'entamer pleinement la semaine de préparation à Leinster-Leicester qui aura lieu vendredi soir à l'Aviva Stadium de Dublin. Si Caelan Doris et Garry Ringrose devraient tous deux être de retour, le meilleur joueur du monde 2022 Josh van der Flier est incertain pour ce rendez-vous.

Quand un patron disparaît, deux autres sortent du bois, c'est là le sort des grandes équipes. Preuve s'il en fallait une de l'incroyable richesse dont dispose l'effectif du Leinster, province au costume d'ogre dans cette Champions Cup 2023. À l'occasion d'un point presse hier, le boss du groupe Léo Cullen a fait le bilan des forces en présence pour le quart de finale Leinster-Leicester (vendredi 20h). Et, sauf pour l'adversaire anglais, il n'a pas annoncé une bonne nouvelle. En effet, le meilleur joueur du monde 2022 et chelemard 2023 avec l'Irlande Josh van der Flier devrait selon toute vraisemblance être absent de ce quart de finale. Le troisième ligne casqué aux 50 sélections est touché à la cheville et ne s'est pas entraîné ce lundi comme l'a indiqué l'entraîneur principal Stuart Lancaster.

Abondance de biens

Auteur de 9 essais cette saison sous le maillot bleu, "VDF" est un des indispensables du système leinstermen. Cependant, la province regorge de talents à l'image de Scott Penny ou encore Max Deegan, qui auront les épaules pour suppléer le patron de cette troisième ligne. "Will Connors a joué et s'est entraîné ces dernières semaines, Scott Penny est sorti du banc (contre l'Ulster), et il reste toujours Max Deegan et Rhys Ruddock. Il y a donc encore des options décentes pour nous" admettait Lancaster. C'est d'ailleurs dans ce même secteur que le Leinster enregistre un important retour avec le rétablissement de Caelan Doris. Numéro 8 indéboulonnable du XV du trèfle et du Leinster, absent lors de la victoire en huitième de finale face à l'Ulster (30-15), devrait bien être de la partie à l'Aviva ce vendredi soir. Derrière, c'est l'un des cadres qui retrouve le groupe en la personne de Garry Ringrose. Il pourrait donc reformer une paire étincelante avec son compère Henshaw qui lui a joué contre Ulster le week-end précédent.