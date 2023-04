Toulouse disputera son vingtième quart de finale de Champions Cup face aux Sharks, ce samedi. Les Rouge et Noir ont vécu d'innombrables émotions à ce stade de la compétition, en voici les cinq plus mémorables.

Dax - Toulouse (1996) : une première historique

Après un sacre lors de la première édition de la Coupe d'Europe, en janvier 1996, le Stade toulousain et Dax se disputaient en novembre de cette même année le premier quart de finale franco-français de la compétition. À cette époque, un certain Ugo Mola (actuel entraîneur de Toulouse) marquait un doublé pour l'équipe landaise alors qu'en face, Christophe Deylaud et Thomas Castaignède faisaient parler leur précision face aux perches pour finalement permettre au Stade de s'imposer 26-18, sur la pelouse dacquoise. Didier Lacroix (troisième ligne), Jérôme Cazalbou (demi de mêlée) et le capitaine Émile Ntamack tomberont ensuite à Leicester, en demi-finale.

Toulouse - Harlequins (1997) : le plus prolifique

Un an après ce premier quart franco-français, les Rouge et Noir accueillent cette fois les Harlequins à domicile pour une rencontre à sens unique. Les trois-quarts toulousains se sont régalés face à l'un des favoris de la compétition dans l'enceinte des Sept Deniers. Les hommes de Guy Novès ont passé six essais aux Anglais pour une victoire finale 51-10. Pierre Bondouy avait inscrit un doublé alors que Thierry Lacroix s'était offert les dix points des Harlequins. Cette victoire reste à ce jour la plus prolifique en quart de finale pour le Stade.

Toulouse - Stade français (2010) : une leçon pour un "classique"

Au printemps 2010, les Rouge et Noir s'avancent comme les principaux favoris à la couronne européenne. En quart de finale, le Stade toulousain retrouve les Parisiens cinq ans après leur dernière confrontation, en finale. Comme en 2005, la rencontre avait vite tourné en faveur de Toulouse qui donna une leçon d'efficacité au Stade français pour ce "classique" entre les deux clubs. Avec un grand David Skrela, auteur de vingt-six points, les Rouge et Noir matent les Parisiens en deuxième période, 42-16, alors que le score n'était que de 13-10 à la pause. Ce succès probant lancera les Toulousains vers un quatrième titre européen, face à Biarritz en finale.

David Skrela et les Toulousains avaient dominé les Parisiens en deuxième période. Manuel Blondeau / Icon Sport - Manuel Blondeau / Icon Sport

Édimbourg - Toulouse (2012) : le plus regrettable

En 2012, le Stade toulousain débarque en Écosse fort de quatre Coupes d'Europe et un bouclier de Brennus gagné cet été-là. Face à une équipe d'Édimbourg abordable, le Stade toulousain passe à côté de sa rencontre. Si les coéquipiers de Thierry Dusautoir mènent de quatre points à la pause, l'indiscipline toulousaine coûtera trop cher face à la botte de Greig Laidlaw. Malgré un essai spectaculaire de Timoci Matanavou, les Rouge et Noir sortiront de la compétition sur le score de 19-14, sans donner le sentiment de s'être complètement jeté dans la bataille.

Les Toulousains de Patricio Albacete s'étaient inclinés à Murrayfield. Matthew Impey / Icon Sport - Matthew Impey / Icon Sport

Munster - Toulouse (2022) : le plus épique

Les supporters toulousains retiendront longtemps cette rencontre dantesque. Le 7 mai 2022, Toulousains et Munstermen se sont livrés une incroyable bataille à Dublin. Après une première période spectaculaire, avec deux essais pour chaque équipe, les deux géants européens revenaient aux vestiaires sur le score de 14-14 avant que le Munster n'accélère en deuxième période. Avec dix points marqués en vingt minutes, les Munstermen ont cru tuer tout suspense mais une géniale combinaison entre Peato Mauvaka et Matthis Lebel a finalement prolongé le plaisir.

À moins d'un quart d'heure du terme, Thomas Ramos se chargeait d'envoyer les deux équipes en prolongation (24-24). Aucun point ne sera marqué, mais chaque équipe aura des balles de match avec un drop manqué de chaque côté. Ce quart de finale épique s'est donc terminé aux tirs au but, un scénario rarissime dans la compétition, où le malheureux Ben Healy a "donné" la victoire aux Rouge et Noir.