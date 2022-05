Il aura donc fallu presque trois heures pour connaitre le nom du qualifié entre le Munster et le Stade toulousain dans un quart de finale d’anthologie, dans un Aviva Stadium de Dublin où le rouge vif a sauté aux yeux, et où le suspense est venu ajouter un énorme caractère à cette partie historique. Car il fallait remonter à 2009 et à un duel entre Cardiff et Leicester pour trouver trace d’un tel dénouement sur la scène européenne… Et finalement ce sont les Toulousains, probablement à l’extérieur au regard de leur clairvoyance dans les moments clés, qui ont fait la différence.

Pourtant, rien n’était acquis et tout aurait pu basculer dans les derniers instants du temps réglementaire. Alors que Thomas Ramos venait de remettre les deux équipes à égalité sur pénalité (76e, 24-24), Ben Healy a manqué une ultime tentative de plus de 50m dans les arrêts de jeu (80e+1). La prolongation ne donnant rien. C’est ce même Healy qui est l’ultime buteur irlandais de la séance de tirs au but, manquant ensuite ses deux tentatives, et voyant Toulouse sortir gagnant de cet exercice après un parfait 4 sur 4, assuré par Dupont, Ramos et Ntamack.

Trois essais de chaque côté, bataille en mêlée, Lebel pour un doublé

Mais avant ce dénouement, après deux fois 10 minutes sans point marqué, et une séance de tirs au but inédite, il y aura eu 80 minutes de haut vol, intenses, rythmées, engagées et dignes du niveau international. Le combat en mêlée fut rude et Toulouse a tiré son épingle du jeu malgré un petit passage à vide au retour des vestiaires. Le duel des buteurs fut un autre secteur décisif, car en plus des deux ratés de Healy durant la séance, Joey Carbery a raté lui aussi deux pénalités importantes (34e et 43e) qui coûtent cher au bout du compte.

On retiendra forcément les six essais marqués durant cette partie, avec une capacité du Munster à prendre le score grâce à Alex Kendellen dans la continuité d’une belle combinaison en touche (10e), et cette réaction rapide du Stade Toulousain après une percée de Fouyssac, conclue par Romain Ntamack (12e).

Munstermen et Toulousains ne se sont ensuite jamais quittés, car même si l’équipe d’Ugo Mola a souffert à 14 contre 15 en début de seconde période après un carton jaune contre Arnold (51e), et avec un 10-0 encaissé, elle a eu cette capacité de ne pas s’inquiéter, de ne pas douter pour renverser la situation.

Car les essais de Keith Earls avant la mi-temps sur un superbe mouvement de trois-quarts terminé sur le large (39e), et juste après la pause pour Michael Haley après une chevauchée de Farrell (44e), ont trouvé un écho nommé Matthis Lebel. Ce dernier a marqué un doublé décisif sur un service de Ramos dans une action en première main (39e), et en venant magnifiquement éliminer Zebo d’un cad’ deb’ mythique et salvateur (67e). Voilà une soirée européenne comme on les aime, et dont on aimera forcément se souvenir…