Avant son nouveau duel face à Lyon, samedi après-midi, en quart de finale de Challenge Cup, les Varois ont retrouvé la pelouse du RCT Campus lors d’un entraînement ouvert au public. Ce mardi matin, Franck Azéma et Pierre Mignoni ont procédé à une mise en place, avec quelques enseignements à tirer.

Sous la pluie, mais pas sans sourires. En fin de matinée, les Rouge et Noir, victorieux sans trembler des Cheetahs (36-21), en huitième de finale de Challenge Cup, ont remis le bleu de chauffe sous les yeux d’une cinquantaine de curieux venus saluer leurs idoles et réaliser quelques selfies.

Durant une demi-heure, les avants et les trois-quarts ont procédé à une séance séparée avant de se retrouver pour un collectif, d’environ une heure, avec une intensité fluctuante selon les séquences et les exercices en place.

Ollivon va retrouver une place de titulaire

Deux semaines après le coup de force du Matmut Gerland (23-27), qui leur a permis de retrouver une place parmi les six premiers du Top 14, les Rouge et Noir accueillent le LOU au Stade Mayol. C’était déjà l’affiche de la précédente finale de Challenge Cup, remportée par la bande à Baptiste Couilloud (30-12). Les deux formations ne se lâchent plus depuis plusieurs exercices.

En vacances la semaine dernière, à la suite de son brillant 6 Nations avec le XV de France, Charles Ollivon était présent avec l’ensemble de ses partenaires. Le capitaine du Rugby Club Toulonnais sera titulaire avec le maillot floqué du numéro 7.

Préservés également face aux Cheetahs, Cornell Du Preez et Brian Alainu’uese, deux tauliers du duo Azéma - Mignoni, seront également présents dans le XV de départ. Les jeunes Coulon et Warion vont faire les frais de ces retours.

Plusieurs membres du paquet d'avants qui ont participé à la rencontre de samedi dernier étaient absents au premier entraînement de cette nouvelle semaine. Facundo Isa et Mathieu Bastareaud sont restés au chaud avec les blessés de plus longue date : Étrillard, Fresia, Setiano, Gros, Villière, Kolbe.

West préféré à Biggar, Domon en pince pour tenir l’arrière

Face aux Rhodaniens, Toulon récupère aussi quelques tauliers chez les trois-quarts. Décisif lors du succès dans la capitale des Gones, à la fin du mois de mars, Baptiste Serin, en course pour être élu joueur du mois en Top 14, sera de la partie pour ce choc à élimination directe.

À la charnière, l’ex-élément de l’Union Bordeaux-Bègles sera accompagné d’Ihaia West. Le Néo-Zélandais, en pleine forme, semble tenir la corde pour récupérer une place à l’ouverture au détriment de Dan Biggar. Souffrant de quelques maux physiques, le Gallois, en quête de rythme, remplira, sur ce que l’on a pu voir à l’entraînement, un rôle de finisseur à l’image de Jérémy Sinzelle. L’ex-Rochelais, très en vue face aux Cheetahs, laisse sa place à Duncan Paia’aua. L’international samoan a profité d’une semaine de relâche pour soigner une contusion à un mollet.

La surprise des chefs se situe à l’arrière. Titulaire depuis quatre rencontres, et buteur sur les trois derniers matchs, Thomas Salles était membre de l’équipe hors groupe. Marius Domon avait quant à lui la bonne chasuble.

Le gamin (20 ans), membre du centre de formation et international français à 7, a de grandes chances de fêter sa troisième titularisation avec le maillot frappé du muguet. Lors de ses deux premières, contre Zebre et Pau, Toulon a levé les bras à la fin des quatre-vingts minutes. Jamais deux sans trois ? Réponse samedi en milieu d’après-midi.