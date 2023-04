Après avoir éliminé les Bulls de Pretoria en huitième de finale, le Stade toulousain va voir débarquer les Sharks de Durban samedi prochain du côté d'Ernest-Wallon. Une formation emmenée par de nombreux Springboks, que redoutent les Haut-Garonnais.

Aussitôt la qualification assurée de leurs protégés, les spectateurs du Stadium de Toulouse n'attendaient qu'une chose : connaître la date et l'heure du quart de finale face aux Sharks de Durban. Ce sera samedi à 16 heures.

Mais du côté des joueurs haut-garonnais, peu importe la programmation, ce sont plutôt les joueurs qui vont devoir affronter qui les intéresse. Ugo Mola et les siens vont voir débarquer de nombreux internationaux sud-africains, et par la même occasion champions du Monde en 2019. On pense ici au talonneur Bongi Mbonambi, au deuxième ligne Eben Etzebeth, à l'ailier Makazole Mapimpi et bien évidemment, le troisième ligne Siya Kolisi.

Bref, le décor est planté. "Il faudra évoluer un ton au-dessus que lors de cette rencontre face aux Bulls pour passer face aux Sharks, avoue Thomas Ramos. Il faudra faire attention à ne pas se faire punir. Au niveau de l'agressivité, ce sera une toute autre histoire."

Même constat du côté d'Ugo Mola : "On a six jours pour bien préparer ce match face à une équipe qui, actuellement, fait peut-être office d'ultra-favorite de la compétition. On sait déjà qu'il faudra un tout autre Stade toulousain pour rivaliser face à cette équipe."

50 points inscrits face au Munster...

Les Toulousains savent de quoi ils parlent. En phase de poules, ils ont eu énormément de mal à se défaire des griffes du Munster par deux fois. Et bien ces mêmes Irlandais ont encaissé la bagatelle de 50 points (50-35 score final) sur le terrain des Sharks ce samedi...

De quoi inquiéter encore un peu plus Ugo Mola : "J'ai pas souvent vu le Munster exploser de la sorte et voler en éclat de cette manière lors d'un match de compétition européenne. On savait qu'en étant de ce côté du tableau, on jouerait du très lourd, je pense qu'on est servis !"

Face aux hommes de Cork, les Sud-Africains ont fait étalage de toute leur puissance pour notamment inscrire des essais faciles à la suite de ballons portés destructeurs. Le huit de devant toulousain est prévenu, ce sera un combat de tous les instants.

Capitaine stadiste lors de cette éopoée européenne, Antoine Dupont rejoint son manager et son coéquipier pour mettre en garde son équipe avant de se frotter à cette arme de destruction massive : "Je pense que le Munster avait préparé très sérieusement ce huitième, ils avaient leur équipe au complet. Malgré cela, ils prennent 50 points. Il n'y a qu'à regarder la composition des Sharks pour avoir une idée de leur niveau et de l'intensité qu'ils vont mettre samedi prochain..."

Avant de possiblement se déplacer sur la pelouse du Leinster en demi-finale, Toulouse s'apprête à passer un énorme test sur sa pelouse d'Ernest-Wallon face à des Sharks toujours plus redoutables.