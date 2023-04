Au cours de la correction infligée aux Dragons, le talonneur Johnny Matthews est devenu le premier joueur de l'histoire de Glasgow à inscrire un quintuplé.

C'était le match de tous les records ! Les Glasgow Warriors, opposés en huitièmes de finale aux Dragons, ont infligé une claque aux Gallois. Onze essais inscrits et 73 points marqués pour une qualification bien méritée. Au cours de ce match à sens unique, un joueur s'est particulièrement illustré : Johnny Matthews. Le talonneur de Glasgow est entré dans l'histoire du club et de la compétition en devenant le premier joueur à inscrire un quintuplé dans un match. Plus fort encore, il a inscrit ses cinq essais entre la 14e et la 42e minute (14e, 22e, 26e, 33e, 42e), avant d'être remplacé à la 46e.

Johnny Matthews était déjà le meilleur marqueur de son club lors de l'édition précédente. Plus récemment, lors de sa dernière titularisation le 3 mars dernier contre les Zebre, il avait inscrit un triplé.

Ce très large succès permet aux Glasgow Warriors d'envoyer un message à la concurrence. Les Écossais affronteront les Lions, tombeurs du Racing 92, en quarts de finale le 8 avril prochain.