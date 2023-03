La Champions Cup fait son retour ce week-end avec plusieurs belles affiches au programme. Les dates, horaires, stades et diffuseurs, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur les 8èmes de finale. Côté clubs français, Toulouse et la Rochelle recevront respectivement les Bulls de Pretoria et Gloucester, pendant que le MHR se rendra à Exeter.

Après une phase de poules disputée, place aux matchs à élimination directe et les huitièmes de finale qui emmèneront les clubs qualifiés vers la finale à Dublin. L’intégralité des rencontres sera diffusée en direct par beIN SPORTS. France Télévisions retransmettra également le match entre le Stade Rochelais, champion en titre, et Gloucester Rugby le samedi 1er avril, et entre le Stade Toulousain et les Vodacom Bulls le dimanche 2 avril. Les matchs à élimination directe débuteront ce vendredi 31 mars par la rencontre entre les Leicester Tigers et Edinburgh Rugby. Semaine de match!! ?



Quelle équipe a le plus de chances de se qualifier pour la finale de #ChampionsCup ? pic.twitter.com/sthZN8iypB — Champions Cup France (@ChampionsCup_FR) March 27, 2023 Programme TV : Vendredi 31 mars beIN SPORTS 4 : Leicester Tigers – Edinburgh Rugby : à 20:00 (heure locale) Samedi 1er avril beIN SPORTS 3 : Cell C Sharks – Munster Rugby : à 13:30 (heure locale)

beIN SPORTS 4 : DHL Stormers – Harlequins : à 16:00 (heure locale)

beIN SPORTS 4 : Leinster Rugby – Ulster Rugby : à 17:30 (heure locale)

France 4 et beIN SPORTS 2 - Stade Rochelais – Gloucester Rugby : à 18:30 (heure locale) Dimanche 2 avril beIN SPORTS 2 : Exeter Chiefs – Montpellier Hérault Rugby : 12:30 (heure locale)

beIN SPORTS 4 : Saracens – Ospreys : à 15:00 (heure locale)

France 2 - Stade Toulousain – Vodacom Bull : à 16:00 (heure locale)