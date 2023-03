Le Top 14 reprend ses droits ce week-end avec de nombreux derbys au programme. Si certains internationaux français ne disputeront pas la 21ème journée, d’autres sont déjà sur le pont. Tout cela est-il vraiment sérieux ?

Il y a sept jours, le XV de France concluait son Tournoi des 6 Nations par une victoire bonifiée face au pays de Galles. Malgré la perte du trophée, les Bleus étaient satisfaits de leur compétition, marquée par quatre victoires bonifiées et une défaite, certes, mais en Irlande face au favori de l’édition, et de la Coupe du monde.

Une semaine plus tard, le Top 14 reprend ses droits avant les huitièmes de finale de Coupe d’Europe. Une 21ème journée charnière pour la suite de la saison et le sprint final, que cela soit en haut ou en bas du classement. Pas moins de sept derbys sont au programme ce week-end avec autant d’affiches cruciales pour la fin de saison. Dans ce contexte, les entraîneurs du championnat ont décidé de faire appel à leurs internationaux français.

11 internationaux mobilisés samedi, 13 au total ?

Dans la convention signée entre la Ligue et la Fédération, aucune règle n'existe concernant un potentiel repos forcé pour les joueurs de Fabien Galthié. En principe, tous les internationaux auraient pu débuter lors de la 21ème journée de Top 14. On notera les principaux absents : les sept Toulousains Antoine Dupont, Romain Ntamack, Thomas Ramos, Julien Marchand, Cyril Baille, Thibaud Flament et François Cros ; le Clermontois Damian Penaud et le Rochelais Jonathan Danty. Samedi, quatre joueurs titulaires face à Galles débuteront avec leur club respectif : les Lyonnais Ethan Dumortier, qui a joué tous les matchs du Tournoi avec les Bleus (382 minutes), et Romain Taofifenua titulaire face au pays de Galles ; le Rochelais Uini Atonio qui enchaînera avec les Maritimes au Matmut-Atlantique. Et surtout, le troisième ligne et capitaine toulonnais Charles Ollivon, qui a disputé 350 minutes avec les Bleus.

Sur le banc parmi les titulaires au Stade de France, on retrouve Grégory Alldritt (déjà 23 matchs au compteur), qui ne s’est pas économisé lors du Tournoi. Les fameux "finisseurs" chers à Fabien Galthié auront aussi du temps de jeu : Peato Mauvaka et Melvyn Jaminet débuteront à Toulouse, Maxime Lucu, Sipili Falatea et Bastien Chalureau également. Yoram Moefana, remplaçant avec l'UBB, rentrera sûrement en jeu en seconde période.

Enfin, quid de Gaël Fickou, qui a joué les 400 minutes du Tournoi en intégralité ? Le centre francilien a de fortes chances de débuter, tout comme Sekou Macalou en face avec le Stade français.

Les joueurs veulent jouer, oui mais...

En regardant dans le détail, on se rend compte que seuls le Stade toulousain et Clermont "jouent" le jeu du repos. Pour le premier, leur avance au classement (12 points sur le 3ème, 19 sur le 7ème), leur permet d’anticiper les cycles de récupération. Une défaite à Castres ne serait pas dramatique pour la bande d’Ugo Mola. "On va mettre tout ce qu'il y a en notre pouvoir pour que les joueurs internationaux, et les autres, arrivent à être au mieux pendant cette période. Ça se fera au fur et à mesure de notre avancement dans la compétition", expliquait cette semaine l’entraîneur toulousain Jean Bouilhou. Mais avec autant d’avance au classement, le Stade toulousain peut aisément se passer de ses stars sur un match, d’autant plus que la Champions Cup arrive à grand pas.

Clermont a de son côté sans doute dit adieu aux phases finales et pour la réception de Brive la titularisation de Damian Penaud n’apparaît pas nécessaire. Voilà pour les "bons" élèves. Les autres clubs du championnat décident donc de faire jouer les meilleurs joueurs français. Au détriment de leur santé ? En immenses compétiteurs qu'ils sont, les joueurs vous diront qu'ils veulent disputer tous les matchs et aider leur club qui joue leur avenir chaque week-end. Mais même pour ceux qui ont moins joué, la dureté et la consistance des matchs internationaux et des entraînements à "haute intensité", engendrent une fatigue physique et/ou mentale évidente.

En Irlande - sans comparer mais pour l'évoquer - les contrats fédéraux permettent aux cadres du Trèfle d'être préservés : ainsi vendredi face aux Stormers (une grosse affiche), aucun joueur titulaire face à l'Angleterre n'a disputé la rencontre avec le Leinster.

Il ne faudra pas venir râler

Une prise de conscience collective est peut-être nécessaire. En se mettant à la place des clubs, qui payent les internationaux, ce choix s'entend. Les enjeux sportifs et donc économiques dépendent de leur bonne gestion, et beaucoup d'internationaux n'ont pas disputé la moitié des rencontres du championnat cette saison. Néanmoins, doit-on rappeler que l'objectif principal de cette année 2023 pour le rugby français est la Coupe du monde ? Et seulement la Coupe du monde a-t-on envie de dire. Depuis quand l’équipe de France ne s’est plus targuée d'arriver au Mondial dans la peau d’un prétendant plus que crédible à la victoire finale ? À quelle période de l'histoire le XV de France a eu à chaque ligne un top joueur mondial dans ses rangs ? Bref, les joueurs français nous font rêver et ce doux rêve nous oblige à la prudence.

À lire aussi : Gestion de Dupont, remplacements... Les chiffres du coaching de Galthié sur le Tournoi 2023

Fabien Galthié et son staff risquent de fortement croiser les doigts lors de cette 21ème journée. Car si aucune blessure ne peut être réellement anticipée, jouer avec le feu n’arrange rien. Avec déjà la longue absence d’Anthony Jelonch, les états de forme en point d’interrogation de Gabin Villière, Cameron Woki, Matthieu Jalibert et d’autres, l’équipe de France n’a pas besoin d'une mauvaise nouvelle de plus... D’accord, les échéances domestiques restent la priorité des clubs, mais s’il vous plaît, économisez nos Bleus.