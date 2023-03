Antoine Dupont a-t-il plus joué que les autres demis de mêlée du Tournoi des 6 Nations cette année ? Fabien Galthié, le sélectionneur des Bleus, n'a pas surutilisé son capitaine par rapport à ses homologues étrangers.

70,8 minutes : des titulaires en léger surrégime

En moyenne, Fabien Galthié fait jouer ses titulaires 70,5 minutes par rencontre, soit le deuxième total du Tournoi, derrière l'Angleterre (71,5). Les deux nations sont ainsi celles qui font leurs changements les plus tardifs alors que Kieran Crowley, sélectionneur de l'Italie, est celui qui "coache" le plus tôt avec 67,8 minutes de temps de jeu (en moyenne) accordées à ses titulaires.

61 minutes : des remplacements plus tardifs

Conséquence logique du premier chiffre, Fabien Galthié fait partie des sélectionneurs qui tardent le plus à opérer ses changements. Alors que Kieran Crownley fait ses premières rotations à la 55ème minute, l'entraîneur des Bleus attend 61 minutes pour injecter du sang frais sur le terrain. Galthié est le deuxième sélectionneur à attendre aussi longtemps, deux minutes avant Steve Borthwick, qui a davantage foi en ses titulaires qu'en ses remplaçants.

76 minutes : Dupont surexposé en 9...

Au poste de demi de mêlée, la statistique la plus impressionnante concerne Antoine Dupont. Le Toulousain a joué en moyenne 76 minutes, soit douze de plus que Stephen Varney, le numéro 9 italien. Un chiffre énorme, et sans commune mesure avec les demis de mêlée irlandais (63 minutes en moyenne), anglais ou écossais (60 minutes chacun). Maxime Lucu n'a ainsi joué que 18 minutes en cinq rencontres.

... mais pas en tant que capitaine

Mais cette statistique est à mettre en relief avec le statut d'Antoine Dupont ? Le numéro 9 des Bleus est surtout le capitaine du XV de France. Et en comparant son temps de jeu avec celui des autres capitaines du Tournoi, le Toulousain a "seulement" le quatrième plus grand temps de jeu derrière les capitaines de l'Ecosse (80), l'Angleterre (79,7) et l'Italie (79). La gestion d'Antoine Dupont est donc à mettre en relief en fonction de son poste pur, où il joue bien davantage que ses adversaires, mais que son statut de capitaine vient contrer cette statistique.