Le scénario fut épique, les Héraultais remportant d'un souffle le derby face à Carcassonne (18-17) grâce à une pénalité sur le gong de Victor Dreuille. Une nouvelle démonstration que les hommes de Pierre Caillet possèdent des qualités mentales pour se sublimer et rafler la mise face à des Audois médusés par ce dénouement.



Après ce duel âpre et disputé, où Béziers poursuit son redressement dans la labeur, l'ASBH a assumé son rôle d'arbitre en quelque sorte. Face à des Audois longtemps dans le vrai, sur la conservation et l'investissement, les Biterrois ont su renverser une fâcheuse tendance à l'envie. Fortement pénalisés en première période, les locaux ont puisé dans leurs réserves notamment à 13 contre 15. Comme face à Montauban, la semaine dernière, Karne Kaufana, l'entraîneur confirme :"Ce soir, j'ai vu des mecs vaillants, où l'accent sur notre défense fut au rendez-vous. Notre collectif a répondu de la meilleure des manières. Je suis heureux de ce comportement, de valider ces qualités humaines qui jaillissent de ce club."

Dreuille, le serial buteur

Portés par la possibilité de s'offrir un succès de prestige, à la vue d'une concurrence qui fourbissait ses armes par ailleurs, les Canaris ont cédé. Karne Kaufana, le coach des lignes arrières des Biterrois, n'oublie pas l'adversaire :"On respecte cette équipe, on connaît beaucoup de leurs joueurs. On leur souhaite le meilleur, à Christian Labit et sa formation qui peut largement se sauver. mais ce soir nous devions prendre une revanche" Clément Clavières, l'ailier de l'USC, très sollicité durant la soirée, confirme la déception :"On a manqué de maîtrise dans nos temps forts. Même si le résultat n'est pas au rendez-vous, à ce niveau de la saison, on reste encore au-dessus de la zone rouge. avec ce point de bonus défensif. Va falloir remettre du cœur à l'ouvrage pour rebondir et sauver le club de cette situation." Tout le contraire pour les joueurs de l'Orb, définitivement éloignés de la fin du tableau, à la faveur d'un Victor Dreuille encore décisif dans le money time, l'ouvreur raconte :"Je venais de rater une précédente possibilité juste avant. Mais je suis resté dans ma bulle, et les copains ont fait le job pour l'obtenir." Comme à Agen, où le Biterrois de formation avait déjà fait parler la poudre.

Une fin de saison à égayer ?

Sans pression dorénavant, les troupes de Pierre Caillet se sont réunies en cercle à la fin du match. Après avoir assuré la continuité suite à la victoire à Montauban, une deuxième réception consécutive se profile. Vannes débarquera au Stade Raoul-Barrière vendredi prochain, une autre étape pour savoir si Béziers a grandi. Éviter la fin de saison sans saveurs et démontrer que l'émulation fonctionne toujours aussi bien avec la jeunesse triomphante. Karne Kaufana conclut :"On va prendre le temps de se réunir, gagner un derby c'est toujours appréciable. On basculera très vite pour la suite et puis on disputera les matchs les uns après les autres comme toujours. Mais on va savourer, car ce succès, les garçons sont allés le chercher très loin au-delà de la stratégie où d'autres considérations. Et c'est des bons moments à partager." Béziers maître des horloges ? Une inversion des choses qui fut incertaine durant de très nombreuses journées, témoin peut-être d'une nouvelle ère.