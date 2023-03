Frustré de la défaite à Aurillac (16-13) mais conscient du point de bonus défensif précieux qu’ont acquis les siens, le manager angoumoisin Vincent Etcheto a appuyé sur l’importance du réalisme déficient de ses hommes. Avec une pointe d’amertume sur l’arbitrage en fin de match.

Ce soir, êtes-vous satisfait du point de bonus défensif obtenu ?

Non, nous devons faire mieux. On n’est pas assez virulents, on se fait contrer sur plusieurs rucks ce qui nous empêche de mettre notre jeu en place. Notre deuxième période doit être référence. On marque sur ballon porté, on les transperce une dizaine de fois mais dans la zone de marque on n’est pas efficaces. Par rapport au temps de possession que l’on a, ce n’est pas possible. Il me semble aussi que l’arbitre doit être plus courageux sur la dernière possession. Dans la dernière séquence, on fait 15 temps de jeu et ils sont au moins 3 fois à la faute. Je pense qu’on doit s’en tirer avec le match nul au moins.

Le plan de jeu que vous voulez mettre en place est-il en adéquation avec l’urgence du résultat et du classement ?

Les joueurs savent les manques qu’on a pu avoir en première mi-temps mais je pense qu’ils se sont fait plaisir avec ce système. Les capots étaient ouverts à la fin du match, un peu plus côté Aurillac que chez nous, parce qu’on a imposé beaucoup de rythme. Encore une fois, le rugby qu’on propose ne sera validé que si on sait être efficaces dans les zones importantes ! On doit être plus récompensés mais surtout plus réalistes.

Montauban l’emporte à Agen, Carcassonne prend un point à Béziers… Que vous inspirent les autres résultats dans la course au maintien ?

Qu’on ne doit compter que sur nous-même. Montauban, même si on sait qu’ils ont une belle équipe, qui va gagner à Agen, c’est surprenant au vu de leur dynamique. Et, même si c’était plus prévisible, Carcassonne a failli gagner à Béziers et s’offre le bonus défensif. Donc on est entre nous et on va se sauver tout seul. On ne va pas compter sur les autres. Dans cette course, il faut qu’on avance et un point de bonus, c’est avancer. D’autant qu’on en a raté tellement à la dernière minute que ça fait toujours du bien. On a un rendez-vous vendredi prochain, vu que les Aixois misent et pensent venir gagner chez nous, il va falloir qu’ils soient costauds.