Pierre-Henry Broncan va participer à la Coupe du monde ! Le technicien gersois sera sans doute consultant auprès de l’Australie d’Eddie Jones. Il interviendra sur le jeu des avants aux côtés de Neal Hatley.

Pierre-Henry Broncan n’aura pas mis longtemps à retrouver une mission. Moins d’un mois après avoir été évincé de ses fonctions de manager du CO le 20 février dernier, le technicien gersois va rebondir auprès de l’équipe d’Australie, pour qui il occupera la fonction de consultant en charge du jeu d’avants. Le technicien gersois devrait s’engager avec les Wallabies en début de samaine prochaine.

Sa mission prendra effet à partir du mois de mai et durera jusqu’à la fin de l’aventure australienne à la Coupe du monde. L’objectif du Français sera claire : aider les Wallabies à devenir champions du monde, rien de moins !

Pierre-Henry Broncan a été contacté par Eddie Jones, qu’il avait connu lors de son passage à Bath, en Angleterre, lorsque ce dernier était encore le sélectionneur du XV de la Rose. Les deux hommes sont restés très liés après cette expérience. On se souvient notamment que Jones était venu en villégiature chez le technicien français lors d’un de ses derniers passage dans l’Hexagone et qu’il avait à cette occasion assisté à un match du CO à Montpellier après avoir pris part à la semaine d’entraînement des Tarnais. À cinq mois du début de la Coupe du monde, Broncan a été choisi pour venir apporter son expertise aux Wallabies qui étaient en perte de vitesse avant la prise de fonction de Jones au mois de janvier dernier.

Eddie Jones dessine son staff pour la Coupe du monde, Dan Palmer attendu

Ce renfort de poids n’est pas le seul à avoir été enregistré par les Wallabies ces dernières heures. Jeudi, le sélectionneur australien, qui travaille déjà avec Brett Hodgson comme spécialiste de la défense, avait nommé Neal Hatley comme entraîneur en charge de la mêlée. Un technicien qu’il connaît bien puisqu’il occupait déjà ce même poste dans son staff lors de la finale perdue par le XV de la Rose lors de la finale de la Coupe du monde 2019, perdue face à l’Afrique du Sud.

Enfin, d’après nos informations, l’ancien international anglais Dan Palmer pourrait lui aussi rejoindre le staff australien dans un futur proche. C’est donc vraisemblablement avec un quatuor d’entraîneurs que l’Australie se présentera en France au mois de septembre. Et avec beaucoup d’ambitions ...