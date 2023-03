À moins de six mois de la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre), Ian Foster s'est longuement confié dans Midi Olympique. Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande veut partir avec le sourire aux lèvres en s'offrant le XV de France.

Ian Foster est concentré sur un seul et unique objectif : remporter la Coupe du monde. Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande sera remplacé par Scott Robertson à l'issue du Mondial et veut redorer le blason des All Blacks. Pour ce faire, "Foz" compte préparer ses hommes sur les six derniers mois séparant le match d'ouverture face au XV de France.

Dans un entretien accordé à Midi Olympique, Ian Foster a notamment déclaré qu'il n'était pas perturbé par sa fin de mandat avec le maillot noir. "Mon cas personnel n’importe pas. Je suis concentré sur cette année 2023 et la Coupe du monde. Ce qui m’importe est de battre la France en septembre prochain. On verra ce qu’il se passera après".

"Nous avons été souvent du côté des perdants dans les matchs légendaires de la France"

Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande a traversé une année 2022 tourmentée, avec deux défaites face à l'Irlande à domicile, mais aussi une victoire dans le Rugby Championship. Ian Foster s'est montré dithyrambique à l'encontre du XV de France et espère ne pas figurer sur un nouveau "match légendaire" des Bleus.

"Les matchs France – Nouvelle-Zélande ont souvent été des rencontres incroyables. Je crois que nous avons été souvent du côté des perdants dans les matchs légendaires du XV de France (rires). On leur doit beaucoup de respect. Nous devrons commencer très fort ce match d’ouverture. On ne pourra pas se permettre d’entrer pas à pas dans ce Mondial. Et je suis certain qu’ils pensent la même chose".