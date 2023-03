L'Italie est une nation qui a changé de statut ces derniers mois et ce Tournoi des 6 Nations 2023 n'est pas vraiment à l'image de cette équipe qui n'a eu de cesse de progresser. Privé de Garbisi dans un premier temps et de Cappuozo ensuite, l'Italie a eu du mal à s'exprimer mais il n'en reste pas moins que les hommes de Kieran Crowley peuvent représenter une réelle menace pour la Coupe du monde.

Après avoir laissé entrevoir beaucoup d'espoirs, les Italiens repartent une nouvelle fois avec la cuillère de bois. Dans la poule des Bleus pour la Coupe du monde, la Squadra Azzurra peut-elle faire peur ? La réponse n'est plus aussi évidente qu'avant... À noter que dans ce Tournoi, ils n'ont pas pu aligner leurs deux joyaux du Top 14 ensembles, Garbisi et Capuozzo indisponibles successivement en début et en fin de Tournoi. Bien que la réussite de cette équipe ne repose pas uniquement sur les épaules de ces deux hommes, il n'empêche que leurs absences ont très certainement pesé lourd lors de ce Tournoi.

Dans Des Mauls et Débats, les journalistes du Midi olympique reviennent sur la forme du moment de cette équipe italienne et sur ses capacités pour le futur...

Avec Vincent Franco, Nicolas Augot, et Paul Arnould.

Réalisation de Baptiste Barbat.

Musique : Buffalos - Zebros