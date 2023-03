Expulsé en Irlande, Freddie Steward a vu sa sanction requalifiée en carton jaune par la commission de discipline indépendant. Il pourra donc jouer avec son club de Leicester immédiatement.

Freddie Steward ne sera pas suspendu, comme l'a indiqué le communiqué de la commission de discipline ce mercredi. L'arrière anglais s'est rendu coupable d'un antijeu doublé d'un choc à la tête de Hugo Keenan, son vis-à-vis irlandais, lors de la défaite anglaise à Dublin pour la clôture du Tournoi des 6 Nations (29-16). Et le Sud-Africain Jaco Peyper l'avait pourtant sanctionné d'un carton rouge à la 41e. Mais la commission de discipline a requalifié le carton rouge en un jaune.

Hugo Keenan (Irlande) perd l'équilibre après son contact la tête contre le coude de Freddie Steward (Angleterre). Icon Sport - Sportsfile

La raison évoquée est la suivante : "Il y a suffisamment de facteurs atténuants, tels que le changement de course du joueur adverse et son positionnement pour sanctionner d'un carton jaune plutôt que d'un carton rouge." Et ce malgré le contact avéré avec la tête de Keenan et l'acte d'antijeu de Steward qui fait écran. L'arrière international (22 ans, 19 sélections), qui a plaidé non coupable d'un carton rouge, a eu gain de cause. Il est donc libre de jouer immédiatement avec son club de Leicester. Il postule donc pour la réception de Bristol, ce samedi à 13h30.