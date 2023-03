Bernard Laporte a remis les maillots aux joueurs du XV de France avant leur dernière rencontre du Tournoi des 6 Nations. Dans son discours, il ne tarit pas d'éloges au sujet des Bleus et de leur forme actuelle.

Le documentaire de la fédération "Destins Mêlés" revient sur la préparation du dernier match des Bleus pour le Tournoi des 6 Nations. On y découvre que l'ancien président de la FFR Bernard Laporte a remis les maillots aux joueurs du XV de France la veille de leur match contre le pays de Galles. Juste avant, il s'est fendu d'un petit discours à l'encontre des Bleus. Il place le XV de France comme "la première équipe européenne" de la Coupe du monde 2019 à celle de 2023.

"Ce que vous avez fait samedi dernier c'est extraordinaire. Il y avait rien en face ? Ils ne sont pas bons ? On verra demain (en Irlande, N.D.L.R.) s'ils ne sont pas bons. J'en avais les larmes aux yeux. J'étais sur mon canapé avec un bon whisky et je me disais que c'était incroyable. Je voulais que ça dure avec un huitième, un neuvième, un dixième... C'était tellement fabuleux !"

"On a plus souvent pleuré que rigolé. Maintenant on rigole, merci à vous !"

"Ce que vous avez fait, c'est extraordinaire, d'abord pour le rugby français ; pour nous spectateurs, on s'est régalé. Et j'ai regardé ce qu'on avait fait nous entre 2003 et 2007 puisque derrière on avait la Coupe du monde en France comme c'est le cas cette année. On gagne trois fois le Tournoi, dont un grand chelem. Quand on regarde vos performances : 1ers ex-aequo en 2020, 2es en 2021, 1ers et grand chelem en 2022 et demain, 1ers ou 2es, on ne sait pas. On verra. Ce qui veut dire que la France est première équipe européenne de Coupe du monde 2019 à Coupe du monde 2023. Quand je regarde l'équipe que l'on a aujourd'hui, c'est incomparable. Je connais un peu le rugby je crois... Mais des équipes de France que j'ai vues, je n'ai jamais vu une équipe à ce niveau.

Continuez surtout à nous donner du bonheur comme samedi dernier. Parce que d'un verre, tu en bois deux, trois... C'est mieux ça que de te dire que tu n'as plus envie de boire parce que tu as pris 30 points. Tout est beau mais on a pleuré quand même. On a plus souvent pleuré que rigolé. Maintenant on rigole et tant mieux. Merci à vous !"