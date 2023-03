6 NATIONS 2023 - Le XV du Trèfle l'a fait ! Les Irlandais ont battu l'Angleterre ce samedi à l'Aviva Stadium pour s'adjuger un 4e grand chelem dans leur histoire. Après 1948, 2009 et 2018, 2023 restera une nouvelle année dorée. La génération des Hansen, Lowe, Keenan, Baird tiennent leur titre et leur Tournoi référence. Maintenant ? Cap sur la Coupe du monde.

La fête est totale en Irlande ! Au lendemain de la Saint-Patrick, tout un pays va poursuivre les festivités en célébrant le grand chelem de sa sélection, le 4ème de l'histoire du Trèfle, cinq ans après 2018. Face à des Anglais bien décidés à ne pas revivre la même humiliation que face à la France, les hommes d'Andy Farrell ont douté. Les lancements de jeu habituellement si léchés ont été balbutiés, et la domination totale qui fait la force de l'Irlande n'a pas été vue.

Mais les Irlandais ne pouvaient pas passer à côté de cette chance, unique, de conclure un parcours parfait devant leur public. Pour la première fois de son histoire, l'Irlande réalise le grand chelem en remportant son dernier match à domicile. Le dernier en date avait été conclu à Twickenham. Dans ses rangs, le Trèfle comptait déjà van der Flier, meilleur joueur du monde en 2022, mais aussi Ringrose, Aki, Murray, Furlong, Henshaw...

Quelques dinosaures présents en 2018 résistent encore à la nouvelle génération comme le pilier Healy, désormais remplaçant ou le troisième ligne O'Mahony. Jonathan Sexton a vécu un dernier match du Tournoi des 6 Nations comme un rêve éveillé : en plus de soulever le trophée pour la première fois comme capitaine de la sélection, il a aussi battu le record de Ronan O'Gara et est devenu le meilleur réalisateur de l'histoire du Tournoi des 6 Nations.

Le trophée d'une nouvelle génération

Pour les Hansen, Lowe, Keenan, Baird, et consorts, c'est une première consécration. La nouvelle génération a pris son destin en main et après la défaite au Stade de France l'année dernière, s'était promise une autre finalité, un an plus tard devant tout le peuple de l'Aviva Stadium. En conférence de presse d'avant match, Jonathan Sexton ne voulait pas se mettre en avant, préférant parler du moment historique que s'apprêtaient à vivre ses coéquipiers : "Il ne s'agit pas de moi cette semaine, il s'agit de quelque chose de plus grand, d'un grand chelem et d'une victoire lors du Tournoi." Le capitaine irlandais est sorti touché, et comme un symbole, toute l'Aviva Stadium s'est levée pour l'honorer.

Ce Tournoi 2023 aura permis de mettre en lumière l'arrière du Trèfle Hugo Keenan, l'ailier Mack Hansen, le talonneur Dan Sheehan élu meilleur joueur du match face à l'Angleterre, ou encore le numéro 8 Caelan Doris, exceptionnel face au XV de France. On pourrait en citer tellement tant le Trèfle possède un réservoir de joueurs impressionnant dans ses rangs.

L'équipe de toutes les folies

Cette équipe est en train de marquer l'histoire. L'été dernier, les hommes en verts réussissaient la performance de sortir victorieux d'une tournée en Nouvelle-Zélande (une première) et ont battu les Blacks trois fois sur les quatre derniers matchs. Même plus un exploit. En novembre, ils battaient sur le fil l'Australie et l'Afrique du Sud pour arriver au Tournoi à la première place mondiale et le statut de favori. Les hommes d'Andy Farrell, digne successeur de Joe Schmidt, n'ont pas déçu. De ce grand chelem, on se souviendra du choc face à la France, exceptionnel d'intensité où les Irlandais avaient fait exploser les Bleus pour s'ouvrir une voie royale vers le grand chelem.

En plus du parcours parfait, l'Irlande a battu le record du nombre de points dans une édition du Tournoi. Cinq matchs, quatre victoires bonifiées pour un total de 27 points (24 plus 3 points du grand chelem). Une performance majuscule qui confirme le potentiel de cette équipe de toutes les folies.

Est-ce la meilleure Irlande de tous les temps ? Il est encore un peu tôt pour le dire. Dans moins de six mois, le Mondial en France devrait permettre d'y voir plus clair sur la question. Car l'Irlande n'a jamais dépassé les quarts de finale de la Coupe du monde depuis 1987. Si la bande à Sexton brise cette malédiction, la place dans l'histoire de cette génération sera à un rang inégalable.