Le deuxième ligne anglais Ollie Chessum s'est gravement blessé cette semaine à l'entraînement avec le XV de la Rose. Le joueur de 22 ans a entamé une course contre la montre pour postuler à la Coupe du monde en France du 8 septembre au 28 octobre prochain.

C'est une grosse perte pour l'équipe d'Angleterre : le deuxième ligne Ollie Chessum (22 ans, 7 sélections), s'est lourdement blessé à la cheville mardi à l'entraînement du XV de la Rose. D'ores et déjà forfait pour le dernier match du Tournoi des 6 Nations et le déplacement en Irlande, samedi, le joueur de Leicester est incertain pour le Mondial en France, du 8 septembre au 28 octobre prochain.

Ollie Chessum avait débuté toutes les rencontres avec l'Angleterre depuis le début du Tournoi. "C'est une grande perte pour nous .Nos pensées sont avec lui et nous lui souhaitons un prompt rétablissement", avait déclaré dans un pemier temps l'entraîneur adjoint anglais Kevin Sinfield.

Absent six mois ?

Le sélectionneur Steve Borthwick est resté confiant sur les chances de voir son jeune deuxième ligne présent à la Coupe du monde. "Je lui ai parlé ce matin et sa détermination est immense d'être de retour le plus vite possible sur le terrain pour porter le maillot anglais. Il aura l'opportunité d'être en forme pour la Coupe du monde." Rien n'est moins sûr. Ollie Chessum doit faire face à une blessure à la cheville plus sérieuse que prévue. Une absence de six mois est évoquée par certains médias britanniques après sa dislocation de la cheville intervenue mardi.

Face aux Irlandais, c'est David Ribbans qui sera titulaire en deuxième ligne, le seul changement dans le pack après l'humiliation subie contre la France. Le futur Toulonnais sera associé à l'inévitable Maro Itoje tandis que Owen Farrell récupère une place de titulaire.