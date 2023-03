Defender, partenaire majeur de la Coupe du monde, lance un programme de recrutement des enfants qui accompagneront les plus grands joueurs de la planète pendant le Mondial.

On savait l’engagement de Defender avec le rugby en France, avec l’opération auprès des soixante-quatorze équipes benjamines partout en France. En plus de recevoir un équipement complet, l’une d’elles avait pu participer à la célébration de la dernière finale du Top 14 en juin dernier, en immersion dans le Stade de France. Mais Defender va encore plus loin avec cette campagne.

Du nom du 4x4 emblématique, celle-ci consiste au recrutement d’enfants de 7 à 13 ans afin qu’ils puissent accompagner les plus grandes stars du rugby réunis pour la Coupe du monde de rugby, dont Defender est partenaire majeur. « Defender of Tomorrow est un nouveau programme qui s’adresse aux jeunes, explique Michaël Pierre, directeur communication et événements chez Jaguar Land Rover France. On va sélectionner des enfants qui vont rentrer sur le terrain avec les joueurs de chaque équipe sur chacun des matchs. » Les jeunes ciblés auront de 7 à 13 ans, d’où la thématique de l’avenir, et représenteront la passion et l’engagement de la jeune génération. L’idée est d’apporter un nouveau souffle d’optimisme grâce à ces jeunes enfants.

Une expérience exceptionnelle

Engagé depuis le mois de décembre 2022, le recrutement des enfants a lieu partout en France. L’inscription pour ce moment rare a lieu sur le site de Defender of Tomorrow.

Les enfants sélectionnés auront la chance de se voir attribuer un match de la Coupe du monde 2023 entre le 8 septembre et le 28 octobre et d’entrer sur la pelouse avec le capitaine de l’une des deux équipes. Et bien sûr, ils pourront assister à la rencontre en compagnie d’un parent ou d’un tuteur. « Ils vont vivre pendant le Mondial une expérience exceptionnelle », conclut Michaël Pierre.