Désormais joueur des Moana Pasifika, l'ancien pilier de l'Australie Sekope Kepu a dénoncé le harcèlement dont il a été victime dans sa jeunesse. Il a décrit des bizutages réguliers au Wesley College d'Auckland.

L'ancien pilier de l'Australie (110 sélections) Sekope Kepu a déclaré avoir été victime de harcèlement dans son enfance. C'était lors de ses années passées au Wesley College, une école dans le sud d'Auckland connue pour avoir formé des nombreux grands joueurs comme Jonah Lomu, Uini Atonio ou Charles Piutau. La Commission royale néo-zélandaise enquête sur des violences commises dans cet établissement, où le pilier des Moana Pasifika était pensionnaire il y a une vingtaine d'années.

Porte-parole d'une campagne anti harcèlement

"Mes parents n'étaient pas vraiment au courant de tout ce que je vivais. Les dimanches ont été pour moi la plus grande angoisse, lorsque je suis retourné à l'école", a lâché Sekope Kepu, interrogé par Television New Zealand. Il a avoué avoir été victime de "coups brutaux de type militaire" et de bizutages réguliers. Par exemple, un "veilleur de nuit" lui demandait de rester éveillé toute la nuit dans les chambres de l'internat, sous peine d'être frappé. L'ancien pilier des Wallabies a accepté de comparaître devant la Commission royale après avoir vu d'autres témoignages. Il est même devenu la tête d'affiche d'une campagne contre le harcèlement scolaire. "Je suis de tout cœur avec eux. J'ai des enfants maintenant et quand je vois mes trois garçons et leur vulnérabilité, quand je vois la peur qui se lit parfois sur leur visage, je ne veux jamais les voir vivre ce que j'ai vécu", a-t-il terminé.