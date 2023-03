Les Bleus, nouveaux rois d'Angleterre : téléchargez l'édition exceptionnelle de Midi Olympique

À victoire historique, numéro exceptionnel. Afin de célébrer l'épatante victoire des Bleus dans l'antre historique de Twickenham, Midi Olympique vous propose un numéro spécial. Seize pages d'analyses, d'interviews et de récit des coulisses pour tout comprendre de ce match qui marquera à jamais l'histoire du XV de France. À télécharger sans attendre.

Quel pied ! Quelles émotions ! Et, surtout, quelle promesse pour demain ! Même si la faiblesse anglaise doit nous inciter à relativiser, n’oublions pas le record de points et l’ampleur de la performance. Surtout, ne nous excusons pas d’avoir à savourer ce bonheur.

Julien Marchand entouré du pack anglais en Une du Midi olympique.

Les Bleus ont clairement marché sur la lune pour s’imposer dans le Temple du rugby. Ils l’ont fait avec la manière, en laissant place à l’inspiration et au talent. Mais pas seulement, et c’est ce qu’il faut apprécier à juste valeur : au-delà des sept essais inscrits et de ce dernier bijou porté par Penaud au bout d’un mouvement joué en première main, retenons surtout la maîtrise affichée par ce XV de France qui n’a jamais surjoué face à un adversaire faisant peine à voir. Jusqu’au bout, et c’est le plus remarquable, il a récité sa mélodie sans sortir du cadre. Et fit preuve d’un pragmatisme qui s’était éloigné ces derniers temps. Le temps d’un match aussi prestigieux qu’un titre, nous avons ainsi retrouvé les Bleus de 2022. Pourvu que ça dure.

Pour l'occasion, Midi Olympique publie un numéro exceptionnel : récits et coulisses d'un samedi de "kiff" à Twickenham, petites histoires de grands essais, chroniques de nos ambassadeurs Richard Dourthe et Imanol Harinordoquy, interview de Jonathan Danty et notes des joueurs... Revivez au fil de 16 pages spéciales ce moment d'histoire du rugby français !