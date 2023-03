Thomas a commencé le rugby dès son plus jeune âge et a intégré l'armée de l'air assez tardivement, à 28 ans. Aujourd'hui pompier de l'air et rugbyman au sein de l’US Tyrosse il revient sur les valeurs qui lient l'armée et le rugby.

Quelle est votre relation avec le rugby ?

J’ai commencé le rugby à 4 ans et demi en Belgique. Je suis arrivé en France pour jouer au rugby à l’âge de 17 ans. Et aujourd’hui, je joue toujours au rugby à l’US Tyrosse. Quel métier exercez-vous ?

Je suis pompier de l’air sur la BA 118. Quel a été votre parcours dans l’armée de l’Air et de l’Espace jusque-là ?

J’ai intégré l’armée à 28 ans donc assez tardivement. Ça fera deux ans au mois de juin que j’y suis. J’ai commencé par la formation initiale à Orange. Ayant déjà les formations spécifiques au métier de pompier, j’ai pu très rapidement attaquer les gardes. En quoi le rugby et l’armée de l’Air et de l’Espace peuvent-ils être comparés ?

C’est un peu bateau, mais il est vrai que les valeurs de l’armée et celle du rugby sont similaires. Je pense d’ailleurs que le fait de jouer au rugby a réellement été un vecteur d’intégration dans l’armée. Quelle place prend la notion collective dans l’armée de l’Air et de l’Espace ?

Tout comme dans le rugby, il est nécessaire d’avancer ensemble pour réaliser les missions, projets. Pourquoi obéir aux ordres est si important ?

Je n’aime pas trop cette formulation. « Obéir aux ordres » donne une image péjorative de l’armée à mon sens. Cependant au rugby comme dans l’armée appliquer les consignes est impératif pour le bien des missions. Alors que le Tournoi des 6 Nations a commencé, quels souvenirs vous évoque cette compétition séculaire ?

Ce sont des moments qui sont incroyables car ils permettent de se retrouver en famille, entre amis autour de moments rares. L’atmosphère du Tournoi est assez unique. D’autant plus cette année, le Tournoi a une saveur particulière car c’est le dernier avant la Coupe du monde. Les résultats de l’équipe de France sont encourageants, offrent des beaux moments de sport et donnent envie de la supporter.