PROGRAMME - L' Ecosse accueille l'Irlande ce dimanche en clôture de la quatrième journée du Tournoi. Un duel pour la Triple couronne, et une occasion de faire un pas de plus vers le grand chelem pour la bande de Sexton. Retrouvez toutes les informations concernant la rencontre de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations.

Absent lors de la victoire irlandaise à Rome, Jonathan Sexton fait son retour en tant que titulaire sur la pelouse de Murrayfield. Une bonne nouvelle pour le XV du Trèfle qui est toujours à la poursuite du grand chelem. En plus du retour de Sexton, il faut aussi noter celui de Tadhg Furlong dans le XV de départ. Le pilier droit n'a plus joué depuis décembre à cause de diverses blessures, notamment au mollet. Un renfort de poids pour des Irlandais déjà lourdement armés.

L'attelage en deuxième ligne écossaise sera composé des deux frères Richie et Jonny Gray. Alors que Ben White et Finn Russell sont à nouveau nommés respectivement au poste de demi de mêlée et en demi d'ouverture. Stuart Hogg qui est devenu le meilleur marqueur d'essais écossais et va devenir ce dimanche le quatrième joueur à avoir 100 sélections pour l'Ecosse.

Programme TV :

FRANCE 2 : Dimanche 12 mars: 16h00 Ecosse - Irlande, à Murrayfield : 6 Nations. 4ème journée.

Les arbitres :

Ecosse - Irlande : M. Pearce (RFU) assisté de MM. Barnes (RFU) et Ridley (FFR). Vidéo : M. Terheege (RFU).

Les composition :

Le XV de départ de l'Ecosse :

15.Hogg, 14. Steyn, 13. Jones, 12.Tuipulotu, 11. van der Merwe, 10. Russell, 9. White, 8. Dempsey, 7. Ritchie (Cap), 6. Fagerson, 5. J.Gray, 4. R.Gray, 3. Fagerson, 2. Turner, 1. Schoeman

Your Scotland team to take on Ireland this Sunday \ud83c\udff4??????



More \u27a1\ufe0f https://t.co/m44hUJW9jb pic.twitter.com/kKiBdXB8h1 — Scottish Rugby (@Scotlandteam) March 10, 2023

Remplaçants

16. Brown, 17. Bhatti, 18. Berghan, 19. Cummings, 20. Watson, 21.Price, 22. Kinghorn, 23. Harris

Le XV de départ de l'Irlande : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. Aki, 11. Lowe ; 10. Sexton (cap), 9. Murray ; 7. van der Flier, 8. Doris, 6. O'Mahony ; 5. Ryan, 4. Henderson ; 3. Furlong, 2. Sheehan, 1. Porter

Our line up to face Scotland in Edinburgh! \ud83d\ude24#TeamOfUs | #GuinnessSixNations — Irish Rugby (@IrishRugby) March 10, 2023

Les remplaçants : 16. Kelleher, 17. Healy, 18. O'Toole, 19. Baird, 20. Conan, 21. Gibson-Park, 22. Byrne, 23. Henshaw