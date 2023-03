Ce vendredi après-midi, le staff du XV de France a communiqué le groupe de 42 joueurs retenus pour préparer le match face à l'Angleterre programmé le 11 mars prochain. On y rerouve notamment Maxime Lucu et Peato Mauvaka, de retour après avoir manqué les trois premiers matchs du Tournoi. Comme surprises, on notera les présences de Sacha Zegueur le troisième ligne de Pau et d'Enzo Reybier, l'ailier d'Oyonnax en Pro D2. Dorian Aldegheri est également appelé pour remplacer numériquement Mohamed Haouas.

Après avoir perdu un de ses plus grands soldats en la personne d'Anthony Jelonch face à l'Écosse, le XV de France retrouve quelques forces majeures pour préparer le déplacement en Angleterre. Absents depuis le début de la compétition, Maxime Lucu et Peato Mauvaka postulent à une place dans les 23 pour défier le XV de la Rose puisqu'ils sont de retour dans le groupe communiqué par Fabien Galthié et ses adjoints. Sur les pelouses du Top 14 la semaine dernière et très certainement ce week-end, les deux hommes font partie des "finisseurs" en Bleu. Habitués à rentrer en cours de rencontre, ils pourraient avoir un gros rôle à joueur sur la pelouse de Twickenham. C'est le Toulonnais Teddy Baubigny qui fait les frais du retour en force du Toulousain, alors que Gaëtan Barlot est toujours là. Pour le reste du pack, on notera la convocation de Dorian Aldegheri, qui aura pour objectif de remplacer numériquement Mohamed Haouas, exclu face à l'Écosse et suspendu quatre semaines. Le Palois Sacha Zegueur va vivre son premier rassemblement avec le XV de France alors que Bastien Vergnes-Taillefer fait lui aussi partie des convoqués. Reybier en invité surprise Thomas Laclayat ne sera pas le seul joueur de Pro D2 a rejoindre Marcoussis à l'issue de ce week-end. Le pilier oyonnaxien va rejoindre la capitale avec un de ses coéquipiers, Enzo Reybier. L'ailier aindinois a déjà été appelé par Fabien Galthié, c'était lors de la dernière tournée d'été, au Japon. Les patrons Dupont, Penaud, Ntamack, Danty sont bien évidemment là, et ils sont rejoints par Léo Berdeu. Auteur d'excellentes prestations avec le Lou en Top 14, le demi d'ouverture fait lui aussi son retour dans un groupe que quitte Baptiste Serin avec la convocation de Lucu. À noter qu'ils seront quatre demis d'ouverture de formation à s'entraîner ensemble en début de semaine prochaine : on pense ici à Romain Ntamack, Matthieu Jalibert, Antoine Hastoy et donc Léo Berdeu. Le groupe des 42 : ALDEGHERI Dorian

ALLDRITT Grégory

ATONIO Uini

BAILLE Cyril

BARLOT Gaetan

CASTETS Clément

CHALUREAU Bastien

CRETIN Dylan

CROS François

FALATEA Sipili

FLAMENT Thibaud

LACLAYAT Thomas

LAVAULT Thomas

MACALOU Sekou

MARCHAND Julien

MAUVAKA Peato

OLLIVON Charles

TANGA Yoan

TAOFIFENUA Romain

VERGNES TAILLEFER Bastien

WARDI Réda

WILLEMSE Paul

ZEGUEUR Sacha

BARASSI Pierre-Louis

BERDEU Léo

BUROS Romain

COUILLOUD Baptiste

DANTY Jonathan

DELBOUIS Julien

DUMORTIER Ethan

DUPONT Antoine

FICKOU Gaël

HASTOY Antoine

JALIBERT Matthieu

JAMINET Melvyn

LEBEL Matthis

LUCU Maxime

MOEFANA Yoram

NTAMACK Romain

PENAUD Damian

RAMOS Thomas

REYBiER Enzo