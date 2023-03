C'était attendu, l'intéressé l'a lui-même officialisé, Nathanaël Hulleu évoluera bien du côté du Castres olympique la saison prochaine. Auteur d'une excellente saison avec le maillot de Vannes sur les épaules, l'ailier de 22 ans a expliqué son choix à nos confrères d'Actu Rugby.

Nathanaël Hulleu connaîtra le quatrième club de sa carrière la saison prochaine. Après avoir découvert le haut niveau à Grenoble avant de rejoindre Bordeaux-Bègles puis d'être prêté à Vannes, l'ailier supersonique va découvrir le CO lors du prochain exercice.

Auteur de 11 essais en deuxième division en 22 matchs, Hulleu est indiscutable avec le RCV depuis son arrivée lors de la dernière intersaison. Il est actuellement co-meilleur marqueur de la Pro D2 à égalité avec Karim Qadiri.

Le natif de Carcassonne a officialisé sa signature dans le Tarn : "J'évoluerai bien à Castres à partir de l'an prochain. Le CO est un club qui me correspond, avec des valeurs humaines, d'humilité et de solidarité que j'aime beaucoup."

Très courtisé, le joueur formé à Grenoble a préféré le projet bleu et blanc : "Le club s’est montré intéressé par mon profil, et ça m’a convaincu de signer là-bas pour retrouver le Top 14." Actuellement onzième, le club champion de France en 2018 se bat pour sa survie dans l'élite.

Des retrouvailles avec Vanverberghe et Peysson, entre autres

Nathanaël Hulleu ne serait pas dépaysé au moment de poser ses valises sur le parking du stade Pierre-Fabre. L'actuel joueur de Vannes va retrouver quelques-uns de ses anciens coéquipiers dans les catégories jeunes de l'équipe de France. "J'ai déjà côtoyé Florent Vanverberghe étant plus jeune. Mais je connais aussi d'autres joueurs de Pro D2, comme le troisième ligne de Colomiers Yann Peysson qui va rejoindre lui aussi le CO l'été prochain."

En plus des deux premiers cités, l'ailier de 22 ans croisera une nouvelle fois les visages de Gauthier Maravat et Loris Zarantonello. Ce dernier s'est lui aussi engagé avec Castres en provenance d'Agen.