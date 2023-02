6 NATIONS 2023 - Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour l'équipe de France. Lors de sa victoire bonifiée face à l'Ecosse (32-21), plus de 6,6 millions de téléspectateurs étaient réunis devant leurs écrans, avec un pic à 7,8 millions. C'est un million de plus que le match face à l'Irlande.

Carton d'audience pour l'équipe de France. Pour la troisième journée du Tournoi, les Bleus jouaient pour la première fois de la compétition à domicile, face à l'Ecosse (victoire 32-21). Si le Stade de France a fait le plein, les téléspectateurs aussi ont été au rendez-vous. Une moyenne à 6,6 millions de téléspectateurs sur France 2, avec un pic à 7,8 millions, et une part d'audience de 45,9%, des chiffres tout bonnement excellents. C'est une amélioration de près d'un million de téléspectateurs par rapport au match face à l'Irlande, pourtant meilleure audience du Tournoi jusqu'à présent.

Avec de tels résultats, le match se place comme le programme le plus regardé de la journée, toutes chaînes confondues. C'est même tout un week-end qui a été réussi pour France Télévisions, qui a réuni plus de 15 millions de téléspectateurs pour les trois matchs de cette journée. Là encore, c'est le plus haut total depuis le début de la compétition.