6 NATIONS 2023 - La France s'impose face à l'Écosse avec le bonus offensif (32-21) dans un duel intense et rythmé à outrance. Auteurs d'une première période de bonne facture, les Bleus assurent l'essentiel face à des Écossais qui auront longtemps monopolisé le ballon dans une rencontre émaillée par les expulsions précoces de Mohamed Haouas et Grant Gilchrist.

Les Français avaient studieusement préparé cet affrontement face aux Écossais. Pas le droit à l'erreur au Stade de France, pour oublier l'échec subi en Irlande et rebondir. Le doute n'était plus permis après un essai précoce des Français de Ntamack en bout de ligne, suite à une séquence intense infligée sur la ligne (7-0, 5 ème). Alors que Gilchrist voyait rouge, consécutif à une percussion de l'épaule sur la tête de Jelonch, les Bleus accentuaient leur mainmise. Dumortier démarqué sur son aile, profitait d'une passe sautée à l'origine de Dupont, et d'une fixation de Ntamack pour doubler la mise pour les hommes de Fabien Galthié (12-0 7 ème). Un début en fanfare, à vocation de rassurer les plus sceptiques. Sauf qu'Haouas dérapait sur un déblayage à la tête auprès de White largement évitable. Un carton rouge également pour les Français et un équilibre au niveau des sanctions.

Pas forcément remuée par cette décision, la France poursuivait son approche tactique, avec une envie débordante de jouer les extérieurs. Si l'Écosse possédait une belle opportunité, Russell était lisible sur une passe vissée sur laquelle Ramos se distinguait en l'interceptant pour allonger la foulée jusqu'aux poteaux (19-0, 20 ème). Le Stade de France chavirait. La réplique des troupes de Gregor Townsend ne tardait guère, sur une passe au cordeau de Russell à destination de Jones qui marquait en force (19-7, 25 ème). Des temps de jeu pléthoriques, une volonté de part et d'autre de faire vivre un ballon qui ne demandait qu'à s'exporter avec une dernière pénalité de Ramos pour conclure un premier acte surprenant à tous les points (22-7, 35ème).

Une conquête du chardon piquante

Avec un écart conséquent, les Français n'étaient pas en mesure d'être dans le confort. Jones marquait un doublé après une nouvelle action robuste des visiteurs au large et surtout par le travail des avants, colossaux dans ce deuxième acte (22-14, 47 ème). Ramos éloignera le danger au pied momentanément (25-14, 57 ème), mais les temps faibles se multipliaient. Russell, toujours aussi déroutant balle en main, cassera la ligne d'avantage pour l'essai du doute dans les esprits (25-21, 67 ème). Alors que les Écossais tentaient parfois l'impossible, les Bleus se réorganisaient face à une telle imprévisibilité. Et c'est Gael Fickou qui déchirera le rideau défensif dans les ultimes secondes, pour offrir le bonus offensif et la victoire dans un vacarme incroyable à l'intérieur de l'enceinte des Français (32-21, 80 ème).

Attendus au tournant, les hommes de Fabien Galthié ont négocié comme il se devait cet affrontement même si des pistes d'amélioration seront à scruter. Parce qu’il y avait une forme de crainte face à un XV du Chardon, performant dans le désordre et capable de vous retourner les esprits avec un appétit offensif féroce. Cette victoire donne forcément du crédit pour la suite, une réaction à confirmer lors de la prochaine levée en Angleterre.

La déception est perceptible pour les troupes de Gregor Townsend. La croyance était forte pour tout un peuple, à la recherche d’un éventuel Grand Chelem depuis 1990. Ce jeu si attrayant, comporte aussi des devoirs. Et face aux Français, les Écossais ont rompu sur certains principes qui demeurent intransigeants. Un autre lot de consolation sera à glaner lors de la prochaine journée, car si le succès est au rendez-vous face aux Irlandais, l’Écosse pourrait tout de même remporter un tournoi les fuyant depuis 1999.