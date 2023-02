Les Bleus réalisent le début de match parfait. Quelques secondes après l'exclusion de Gilchrist, les Français mettent la pression sur un XV du Chardon dépassé. En bout de ligne, c'est Ethan Dumortier qui finit une magnifique action tricolore pour le deuxième essai tricolore. Voici cette réalisation en vidéo !

Les Français régalent en ce début de rencontre ! Inspirés et efficaces, les Bleus franchissent la ligne pour le deuxième fois de la partie en seulement neuf petites minutes. Les joueurs de Fabien Galthié récupèrent le cuir et Thomas Ramos poursuit au pied pour Damian Penaud.

Le rebond n'est pas favorable à l'ailier clermontois, et c'est Hogg qui attrape le cuir. Déterminés, les Français réalisent un magnifique contre-ruck pour voler la gonfle à leurs adversaires. Le jeu se déploie, Dupont envoie une magnifique sautée pour Ollivon qui sert de relais our Fickou. Arrive ensuite Ntamac qui sert sur un plateau Dumortier qui n'a plus qu'à finir. Du grand art !

Le Lyonnais inscrit son deuxième essai avec le XV de France après avoir ouvert son compteur à Rome sur la pelouse du Stadio Olimpico.