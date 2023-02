6 NATIONS 2023 - Lors du succès étriqué du XV de France face à l'Écosse ce dimanche (32-21), Gaël Fickou s'est mué en véritable patron. Le centre tricolore a notamment mis l'accent sur la défense. Du côté des déceptions, on retrouve Paul Willemse qui s'est montré discret, mais aussi Mohamed Haouas, qui a été expulsé.

15. Thomas Ramos (6.5/10)

Au-delà de ses 12 points au pied, son principal fait d’arme de la rencontre aura été de parfaitement lire une passe au cordeau de Finn Russell, punie par un essai au bout d’une interception de 60 mètres (19e). Pour le reste, il a presque joué à contre-nature, avec une sobriété étonnante à l’exception de deux ballons attaqués depuis son propre camp. En revanche, il s’est dépensé en défense, avec notamment une grosse pression à la 54e.

14. Damian Penaud (6/10)

Sevré de ballons sur son aile en première période, il est venu chercher du travail au milieu du terrain avec un beau rush (28e). Il s’est aussi signalé par des chasses efficaces, comme celle qui précéda l’essai de Dumortier (9e) ou sur Jones juste avant la pause. Ensuite, s’il peut être débité d’une montée coupable sur l’essai de Jones (48e), il s’est aussi signalé par plusieurs interventions pleines de justesse pour décaler ses partenaires.

13. Gaël Fickou (7/10)

La capitaine de la défense tricolore a fait le job (14 plaquages, (manqué). On pourrait lui reprocher une mauvaise communication avec Moefana sur l’essai de Jones, si la passe de Russell n’avait pas clairement été entachée d’un en-avant. Récupère au combat un ballon précieux dans ses 22 mètres (33e) et redresse parfaitement l’attaque sur l’essai de Dumortier (9e). un match plein, récompensé par l’essai du bonus (80e).

[FIN DU MATCH]\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\udd9a\ud83c\udff4?????? La France se défait difficilement de l'Écosse lors d'un match marqué par deux expulsions #FRAECO #XVdeFrance



Revivez la rencontre ici > https://t.co/OGt1GwS2Lz pic.twitter.com/VJjVirCpo7 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 26, 2023

12. Yoram Moefana (5/10)

C’est lui qui initie le contre-ruck au départ de l’essai de Dumortier, lui encore qui sauve une situation d’essai en reprenant à la course son vis-à-vis Tuipolotu. En revanche, son manque de puissance s’est ressenti au fil du match, notamment sur l’essai de Russell (69e). On peut aussi lui reprocher ce ballon « coffré » (33e) sur une contre-attaque initiée par Fickou.

11. Ethan Dumortier (5,5/10)

Le Lyonnais a eu le bonheur d’inscrire à la 9e son deuxième essai en trois sélections, bien décalé par l’attaque tricolore. Malheureusement, sur son deuxième bon ballon d’attaque à la 53e, il n’a pas réussi à convertir une offrande de Penaud, bien bloqué par la défense écossaise.

10. Romain Ntamack (5,5/10)

Il a ouvert le score dès la 5e après avoir su intelligemment se faire oublier dans le côté fermé, pour conclure une pénaltouche qu’il avait brillamment trouvée dans les 22 mètres écossais. Un début en fanfare, rehaussé par ce deux contre un d’école joué pour Dumortier (9e). Il a toutefois baissé de régime par la suite, à l’image de son drop manqué (30e). Remplacé par Mathieu Jalibert (70e) qui a pris des initiatives.

9. Antoine Dupont (5/10)

Après une bonne entame (notamment une animation parfaite sur l’essai de Ntamack), le capitaine tricolore a baissé de régime, avec quelques difficultés notables dans ses sorties de camp. Par la suite, le Toulousain a continué d’alterner le bon et le moins bon jusqu’à la fin, à l’image de cette action à l’heure de jeu où il se fit contrer sur un renvoi aux 22 rapidement joué, avant de récupérer le ballon au contest.

8. Grégory Alldritt (non noté)

Après les critiques subies sur son état de forme physique lors des deux premières sorties, il avait à cœur de réaliser un gros match. Ses premières interventions en témoignent, notamment avec une bonne charge sur le premier essai signé Romain Ntamack (5e). Las, il a été remplacé par Sipili Falatea à la 13e minute à cause du carton rouge de Mohamed Haouas.

7. Charles Ollivon (6,5/10)

Très actif en défense lors des quarante premières minutes, il s’est illustré par un sans faute, dix plaquages réussis. Il a poursuivi son œuvre lors du deuxième acte et achève la partie avec le titre honorifique de meilleur plaqueur français de la rencontre (17). Il a aussi été l’avant français ayant parcouru le plus de mètres ballon en main. Bref, une bonne performance.

Le résumé de la victoire des Bleus est disponible en cliquant ici !

6. Anthony Jelonch (Non noté)

Secoué d’entrée par un coup d’épaule de Gilchrist, il a été remplacé pour un protocole commotion par François Cros (7e), avant de revenir sur le terrain à la 14e. Mais comme à son habitude, il a eu un abattage défensif colossal. Il a notamment découpé deux fois l’imposant Van der Merwe en début de match et sauvé son équipe d’un essai en sortant l’ailier Steyn en touche alors que celui-ci s’apprêtait à marquer (23e). Seulement, touché à un genou, le staff a préféré le sortir définitivement (25). Il a été remplacé par François Cros, auteur d’une prestation défensive importante.

5. Paul Willemse (4.5/10)

Encore une fois, il a été plutôt discret. Une bonne charge sur le premier essai signé Romain Ntamack (5e) et 13 % de plaquage offensif sur sept réalisés, dont un raté. Mais c’est à peu près tout. On attendait mieux du deuxième ligne montpelliérain. Il a été remplacé par Romain Taofifenua (54e) qui a notamment réalisé un « contest » salvateur (79e) permettant d ‘avoir ce dernier ballon d’essai concrétisé par Gaël Fickou (80e).

4. Thibaud Flament (6,5/10)

Solide sous les ballons hauts, notamment sur les renvois, il s’est encore une fois illustré par son activité défensive monstrueuse. S'il n'a pas été comme en Irlande le meilleur plaqueur français, il termine la rencontre avec seize plaquages. Il s'est aussi beaucoup proposé offensivement autour des rucks.

3. Mohamed Haouas (non noté)

Pour son retour en bleu, on attendait autre chose qu’un carton rouge pour une faute grossière dès la 13e minute de jeu. Las, il s’est encore illustré par un manque de maîtrise et un geste coupable. Son remplaçant Sipili Falatea (note : 5,5/10) est, lui, tout de suite entré dans son match. Une bonne première mêlée où les Bleus ont récolté une pénalité (14e) et quelques bonnes charges. On l’a même vu jouer après contact dans la défense écossaise.

2. Julien Marchand (5,5/10)

Une bonne charge sur le premier essai signé Romain Ntamack (5e) qui a donné le ton de sa performance. Sur ses lancers, il n’a perdu qu’un seul de ses onze lancers . En défense, il a eu une grosse activité (15 plaquages, un seul raté). En revanche, comme lors des deux premiers matchs contre l’Italie et l’Irlande, on l’a peu vu contester les ballons dans les rucks. Il a été remplacé par Gaëtan Barlot (70e).

1. Cyril Baille (6/10)

S’il a bien tenu le flanc gauche de la mêlée française, il s’est surtout illustré encore une fois par son activité dans le jeu courant. Trois défenseurs battus à son actif. 100 % de réussite au plaquage (6/6). Il a globalement réalisé une bonne performance. Il a été remplacé par Reda Wardi (63e).