6 NATIONS 2023 - Dimanche après-midi, les deux géants des packs français et écossais, Thibaud Flament et Richie Gray vont se livrer un véritable duel… lequel sera certainement de haut vol.

Thibaud Flament, la révélation

Le deuxième ligne toulousain figura parmi les Bleus qui n’ont pas semblé souffrir de l’intensité de la rencontre Irlande – France il y a quinze jours. En ont témoigné ses statistiques hallucinantes à l’issue de la rencontres : avec pas moins de 26 plaquages réalisés, 16 ballons joués, 29 mètres gagnés… Bref, des chiffres dignes d’un troisième ligne aile ! A ceci près que le deuxième ligne devait également se coltiner d’innombrables mêlées fermées où il a forcément laissé beaucoup d’énergie. Après 13 sélections, il n’avait encore jamais connu la défaite avec le XV de France.

Si sa surprenante série de victoires à trouvé son terme, le Toulousain a une fois encore qu’il était taillé pour le niveau international. Mieux, ses prestations ont mis à dix mètres tous ses concurrents, à commencer par Cameron Woki dont la saison avec le Racing n’était vraiment pas fameuse avant qu’il se blesse à la main. Aussi puissant qu’aérien, Flament sait absolument tout faire. Il ne rechignera jamais à prendre un ballon devant une défense placée pour redynamiser le jeu comme il appréciera servir ses trois-quarts après contact. Cela tombe bien, c’est précisément le type de jeu que les Ecossais vont vouloir imposer aux Bleus ce dimanche. Sans oublier bien sûr une belle bataille dans les airs, où Flament risque de se frotter au géant écossais qu’est Richie Gray.

Richie Gray, la renaissance

N’importe quel amateur de rugby en Occitanie se souvient forcément de Richie Gray. Et pas uniquement pour sa stature qui dépasse le double mètre ou sa chevelure blonde : en effet, il a passé plus de six ans en Occitanie ! Trois saisons au Castres Olympique (2013-2016), quatre au Stade toulousain (2016-2020), avant de retourner chez lui, à Glasgow. On se souvient d’ailleurs qu’au moment de retourner au bercail, le grand blond avait perdu sa place en sélection. C’était même son frère cadet, Jonny, qui en tenait les rênes. Mais les choses ont changé. De retour avec le XV du Chardon depuis les tests de novembre dernier, Richie Gray a retrouvé sa place de titulaire dans la cage, sur le côté gauche, aux côtés du massif Grant Gilchrist. Depuis le début du Tournoi, il a enchaîné les titularisations.

Il fut d’ailleurs l’un des meilleurs écossais du choc Angleterre-Ecosse, lors de la première journée. Il avait notamment perturbé l’alignement anglais, et mis ses adversaires sous pression par son omniprésence défensive. Lors du deuxième match contre le Pays de Galles, le géant blond s’illustra dans les même registre : la touche et la défense, où il signa 14 plaquages. Du haut de ses 71 sélections, Richie Gray possède un avantage évident sur Flament en terme d’expérience, et saura assurément garder la tête froide dans l’enfer du Stade de France. Avant de passer le relais à son frère cadet Jonny, en cours de rencontre...