TOP 14 - L'UBB a déroulé son rugby à Chaban-Delmas (43-7) face à une équipe de Perpignan qui avait fait quatorze changements dans XV de départ. Avec six essais marqués, Bordeaux prend le bonus offensif et sera dans le top 6 à la fin de la dix-neuvième journée. Maxime Lucu a refoulé les pelouses du Top 14.

‌Grosse performance de la part des Girondins ce soir (43-7) cet après-midi. Après trois matches sans essai, les Girondins en ont inscrit 6, et ont dominé dans tous les compartiments du jeu un Perpignan faible, mais très remanié par le réglement des JIFF. L'Usap n'a marqué qu'un essai sur un exploit individuel, et repart avec une lourde valise au score. L'UBB réintègre le top 6 du classement et soigne la différence de points.

Des Bordelais avec une grosse intensité

Les Girondins n’ont pas laissé le temps aux Catalans de rentrer dans le match, mettant d’emblée une grosse pression, avec beaucoup d’intensité et de rythme dès les premières secondes du match. Pour preuve, Dorian Laborde passait déjà au protocole commotion après trois minutes de jeu. Ces assauts ont mis un quart d’heure à être vraiment récompensés. Sur une remise intérieur, Santiago Cordero pénétrait dans les 22m perpignanais. Après une bonne circulation de balle d’un côté à l’autre, l’ailier argentin venait aplatir en coin, mettant fin à 285 minutes sans marquer d’essai pour l’UBB (10-0, 15ème).

Victor Moreaux prenait un carton jaune pour plaquage sans ballon dans l’action, et les Bordelais le rentabilisait quand Tameifuna partait au ras et remettait intérieur pour Vergnes, qui tel un ouvreur trouvait la faille pour aller à l’essai (22ème). Le pilier passeur se transformait en marqueur quelques minutes plus tard. Servi pour un duel face à Fia, il cassait son plaquage pour aller aplatir (31ème). Loin de se reposer, le capitaine des Girondins Diaby y allait de son essai après une grosse percussion sur Fia, il résistait à la prise à deux pour aplatir au pied des poteaux. 31-0 à la mi-temps, l’Usap n’a pas vu le jour.

En gestion, l’UBB se fait plaisir

Après une telle domination, le rythme ralentissait forcément en seconde période. Les Bordelais cherchant davantage le beau jeu, sans problème face à une équipe catalane peu inspirée. Victor Moreaux passait proche du carton rouge peu après le retour des vestiaires pour un gros déblayage sur Jefferson Poirot, l’épaule proche de la tête, mais sifflé par une simple pénalité.

Toujours dominant, Bordeaux-Bègles pouvait faire tourner et permettre à Maxime Lucu de revenir sur la pelouse après 5 semaines de blessure. Mais leur relâchement était sanctionné par un essai de Ramasibana. Sans défense près du ruck, le jeune troisième ligne partait en solitaire à l’essai (31-7, 64ème). Au moins Perpignan ne finirait pas à 0 point.

Plus d'informations à suivre...