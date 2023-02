TOP 14 - L’UBB n’a plus marqué d’essai depuis 271 minutes. Les absences des internationaux, les mauvais choix individuels et un certain manque de lucidité expliquent cette carence.

Compte tenu de tous les soubresauts de la saison, l’UBB ne se débrouille pas si mal que ça, quand on prend un peu de recul. Le club est septième, à un point du top 6 à la veille d’accueillir Perpignan, un adversaire qu’on peut estimer à sa portée. Mais les Bordelais se sentent prisonniers d’une statistique finalement impressionnante. L’équipe n’a plus marqué d’essai depuis 271 minutes depuis l’essai d’Ugo Boniface face à Gloucester en Coupe d’Europe. C’était le 21 janvier. De ce point de vue là, la victoire face à Clermont de dimanche dernier (18-9) a laissé le grand public sur sa faim, même si elle a mis fin à une petite mauvaise passe. Après tout, Bordeaux a gagné contre un adversaire qui est sensé lui aussi viser le Top 6 et qui se trouve désormais relégué à 8 points.

\ud83d\udcd6 ??????? ?? ????



Ce week-end, à l'occasion de la rencontre face à Clermont, Jandre Marais a joué son 175e match de TOP 14 avec l'UBB. Il devient le joueur le plus capé en Top 14 dans l'histoire du club, détrônant notre ailier iconique Blair Connor !#iloveubb pic.twitter.com/Vu7LUuniny — UBB Rugby (@UBBrugby) February 21, 2023

Mais l’incapacité à franchir la ligne adverse balle en main continue de planer comme une menace autour de cette équipe. On se souvient du match de Castres, perdu d’assez peu, les Bordelais avaient mené 12 à 0 avant de se faire rattraper. Mais derrière cette défaite honorable, on se souvient de notre carnet de notes qui était resté vierge en termes d’occasion d’essai. Bordeaux, même dans ses temps forts, ne s’était pas approché de la ligne adverse. L’UBB se retrouve avec la onzième attaque en termes de points (384) et douzième en termes d’essais marqués (32). Comment expliquer ce phénomène.

Julien Laïrle a déclaré : "On est trop impatient dans la zone de marque. Il faut tenir le ballon quand on est chez eux," a diagnostiqué Julien Laïrle. Sur un plan plus personnel, on est bien obligé de parler des absences de Mathieu Jalibert et de Yoram Moefana retenus par le XV de France. Avec ces deux internationaux sous le maillot bordeaux, l’UBB aurait sans doute marqué au moins une fois dimanche, c’est ce que glissaient des observateurs en tout cas après le coup de sifflet final. On pourrait aussi évoquer Maxime Lucu, blessé lui, et sa capacité à trier les ballons.

On attend mieux de Tani Vili

Si l’on doit parler de ceux qui étaient sur la pelouse, tout le monde a été frappé par trois mauvaises inspirations de Tani Vili aux 36e, 39e et 68e minutes. Elles sont venues contrebalancer le potentiel évident de ce joueur, qui est depuis deux ans aux portes de l’équipe de France.

Frédéric Charrier a essayé aussi de poser quelques mots après la rencontre : "Parfois, on lâche le ballon alors qu’on ne devrait pas, parfois, on devrait le donner et on le garde, résume Frédéric Charrier. On ne fait pas les bons choix dans les moments importants. On se crée des occasions mais on n’arrive pas à se libérer et aller derrière la ligne sur nos temps forts. Autant à Castres on avait fait beaucoup d’erreurs, nous n’avions pas beaucoup tenu le ballon, autant au Stade Français, on s’est créé des occasions mais on n’a pas été efficaces au pied et à la main. Ce soir, on est plutôt efficaces au pied mais à la main, on n’arrive pas encore à se lâcher et à retrouver l’efficacité que l’on avait." Le staff aura en tout cas un axe de travail tout fait cette semaine avant de se mesurer à l’USAP et de viser une victoire à cinq points. Pourquoi le cacher ? Une victoire avec bonus serait la bienvenue, sauf que l’adversaire est en pleine remontée de sève. Pas de chance pour les Bordelais.