"On fait 30 minutes contre le vent, avec une bonne stratégie et une bonne intensité. Avec une capacité à prendre le score. On est dans le match. Et on prend un essai… Ça s’effiloche, alors indirectement on lâche prise. La confiance s’inverse et se met dans le camp lyonnais. Une fois cela, on a été moins précis, moins dans l’intensité. Rien à dire… et quand on prend 45 points, il n’y a qu’une chose à faire, ne rien dire et assumer. Il faut que l’on soit meilleur sur le terrain et la semaine. À nous de maintenant prendre les choses en mains. Il reste sept matchs, et là on a été expulsés du wagon des six. À nous de faire ce qu’il faut pour forcer le passage et faire en sorte que lors des sept matchs qu’il reste, y revenir. N’attendons rien des autres, faisons ce qu’il faut pour pouvoir y revenir. Les autres ont le droit d’être bons, mais à nous d’être meilleurs. On a encore notre destin en mains, on ne dépend de personne. Tout le monde doit en prendre conscience."