6 NATIONS 2023 - Après avoir vu leur série de 14 victories prendre fin voilà deux semaines à Dublin, les Bleus souhaitent immédiatement repartir de l’avant face à l’Ecosse. Et disent connaître la recette…

C’est fou comme, depuis ce 17 juillet 2021, on avait pris la drôle d’habitude d’oublier que le XV de France pouvait aussi être faillible. Quatorze succès consécutifs sont en effet passés par là pour nous faire oublier le goût de la victoire, dont les joueurs tricolores ont brutalement ressenti l’amertume à Dublin voilà deux semaines. Une petite claque, forcément, qui appelle à une révolte immédiate. Il n’est pas anodin à ce titre de noter que Fabien Galthié a fait très attention à maintenir tous les joueurs après cet échec, comme pour leur signifier qu’ils avaient droit à l’erreur, et que cette réception de l’Ecosse devait être celle du grand rachat.

De quoi forcément faire monter une pression supplémentaire sur les épaules des joueurs qui, bien conscients de leur chance d’avoir pu conserver leur place, savent qu’ils n’auront absolument pas de marge de manœuvre ce dimanche. "On est dans un état d’esprit qu’on n’avait pas connu depuis pratiquement deux ans, avouait le capitaine Antoine Dupont. Il y a toujours un peu plus de pression après une défaite, parce qu’on a envie gagner tout de suite. Mais on a déjà connu ça dans le passé, et nous avons toujours su rebondir. Je pense que nous avons tiré les leçons de notre défaite en Irlande, comme de toutes les défaites en général. On a cherché à voir où nous avons péché, ce qu’il y avait à corriger. Mais on croit en ce qu’on fait depuis trois saisons maintenant, qui a fonctionné et qui va re-fonctionner ce week-end."

"Trouver le rebond collectivement"

De quoi forcément faire peser sur cette rencontre une atmosphère très particulière, ressentie dès cette semaine, avec un entraînement public disputé devant près de 1200 spectateurs à Marcoussis. "Il y avait beaucoup de concentration la semaine dernière comme avant tout grand match, témoignait Dupont. Mais là, on est dans une configuration différente : on vient de perdre, il faut se relever pour notre premier match du Tournoi à Paris. On a hâte d’être sur le terrain et de démontrer que nous avons tiré les leçons de nos erreurs. On le dit souvent, mais c’est vrai : on apprend souvent davantage des défaites que des victoires. L’Irlande parle beaucoup de la défaite qu’ils ont subi au Stade de France l’an dernier, qui les a conduits à se poser des questions et à améliorer leur jeu pour devenir meilleurs. J’espère que cette défaite aura la même influence pour nous. En tant que capitaine, comme n’importe quel joueur, on est là pour gagner les matchs et on a la haine de la défaite. Le rebond, il faut qu’on le trouve collectivement et on a tous envie de le trouver dès ce dimanche." Y a plus qu’à, face à cette Écosse d’autant plus impressionnante qu’elle demeure la bête noire officielle des Bleus depuis trois ans...