TOP 14 - Le talonneur Peato Mauvaka était présent en conférence de presse avant la réception de Pau samedi soir. De retour de blessure, il a évoqué son état d’esprit, son potentiel positionnement en troisième ligne et bien évidemment évoqué un retour en Bleu.

Peato, vous êtes blessé depuis la rencontre contre La Rochelle, cette rencontre contre Pau est-elle l’occasion pour vous de montrer que vous êtes apte pour retrouver les Bleus ?

Effectivement j'ai passé 1 mois et demi hors du circuit et cela me manque. Je suis heureux de reprendre. Les entraînements étaient un peu compliqués au début mais désormais je suis apte. J’ai bien travaillé pendant un mois et demi et j’ai hâte de retrouver les terrains.

Quand on est un talonneur, une blessure au doigt est-ce que c’est plus handicapant que pour les autres joueurs ?

C’est dur déjà (rires). Mais j’ai un peu de chance je me suis fait opérer du doigt sur la main droite alors que je suis gaucher. Mais cela reste quand même un peu délicat, notamment pour les lancers.

Physiquement comment vous vous sentez ?

Dans ma tête déjà je suis prêt. Au niveau de mon corps, je pense que cela va être un peu dur. Cette semaine on ne s’est pas beaucoup entraîné, j’ai donc pu récupérer après les entraînements. Maintenant j’ai hâte d’être demain soir pour voir où j'en suis réellement.

Dans quel état d’esprit on revient dans le groupe après avoir été blessé plusieurs semaines ?

J’ai été absent un mois et demi donc j’essaie de me faire petit, de ne pas trop crier. Mais je suis là quand même pour mettre ma bonne humeur au sein de cet effectif. J’étais surtout content de le retrouver alors que je me suis beaucoup entraîné seul ces dernières semaines, et je l’ai fait ressentir (sourires).

Blessé contre le Stade rochelais, Peato Mauvaka n'a pas joué depuis un mois et demi Icon Sport - Icon Sport

Vous espérez retrouver le XV de France avant la fin du Tournoi ?

On verra bien. Pour le moment je me concentre sur mon club du Stade toulousain. J’espère faire un bon retour avec ce maillot contre la Section paloise, avant de penser à celui des Bleus.

On parle de vous au poste de troisième ligne, qu'est-ce que cela vous évoque ?

C’est un poste que je connais pour y avoir joué lorsque j’étais en espoir. Ce n’est que quand j’ai débuté avec le groupe professionnel que j’ai basculé au talon. J’ai déjà joué à cette position avec les pros, ça me fait plaisir et cela me rappellera des souvenirs du centre de formation, donc c’est cool.

Qu'est ce qui change avec le poste de Talonneur ?

Honnêtement, il n’y a pas beaucoup de différences. C’est à peu près les mêmes exigences, en troisième ligne on court un peu plus, et en première ligne j’ai plus de responsabilités sur les touches et les mêlés. Mais le boulot est pratiquement le même.