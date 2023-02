TOP 14 - Pour la réception de Pau, le Stade toulousain bénéficie du retour de blessure de Peato Mauvaka. Non retenu avec le XV de France, le talonneur va donc pouvoir jouer avec Toulouse, une aubaine en période de doublons.

Quand on s’appelle le Stade toulousain c’est rare de pouvoir compter sur ses stars à cette période de l’année. C’est pourtant ce qu’il va se passer avec Peato Mauvaka ce week-end lors de la réception de la Section paloise ce samedi à 21h05. La raison ? Le joueur blessé depuis la rencontre contre le Stade rochelais est de retour dans le groupe et jugé trop incertains pour rejoindre le groupe du XV de France qui affrontera l’Écosse ce dimanche. Une aubaine donc pour Ugo Mola et son staff qui dispose là d’un joueur de niveau international pour le match d’après Marseille.

Pour Rodrigue Neti, pilier du club garonnais ce retour est une vraie bonne chose, bien que selon lui l’équipe a continué de tourner sans lui : "son retour c’est une bonne chose pour l’équipe, cela rassure un peu tout le monde, mais on ne va pas non plus jeter les performances de ceux qui étaient présents avant et qui ont fait le taf. Mais oui il amène de la sérénité". Virgile Lacombe, entraîneur de la mêlée toulousaine, lui met l’accent sur l’expérience que son joueur international va apporter à ce groupe handicapé de nombreux internationaux : "avoir Peato à ce moment de la saison c’est un plus. Un joueur de cette dimension, qui connaît le niveau international à ce moment de la saison, c’est bénéfique en termes d’expérience pour tout le groupe, il va nous permettre de mieux encadrer les jeunes joueurs."

Une remise en forme avant de retrouver les Bleus ?

Si Toulouse va donc pouvoir compter sur un élément important de son effectif, lors de la 19ème journée de Top 14, le joueur pourrait bien vite retrouver Marcoussis et les Bleus. En effet, s'il était visiblement trop juste pour être dans le groupe qui affrontera l’Écosse, il se pourrait bien qu’il soit dans le wagon des joueurs qui rejoignent les Bleus en vue de préparer l’Angleterre.

Blessé contre La Rochelle, Peato Mauvaka n'a plus joué avec Toulouse depuis un mois et demi Icon Sport - Icon Sport

D’autant qu'en plus de jouer Pau ce week-end, il pourrait également être aligné contre le Racing 92 la semaine prochaine, ou les Bleus de leurs côtés seront au repos. Mais avant de penser à un retour en Tricolore, l'intéressé lui veut retrouver un niveau physique décent avec son club : "Pour le moment je me concentre sur mon club du Stade toulousain. J’espère faire un bon retour avec ce maillot contre la Section paloise, avant de penser à celui des Bleus." Nul doute que de leur côté, Fabien Galthié et l’encadrement de l’équipe de France auront un œil attentif aux prestations du Haut-Garonnais pour espérer compter de nouveau sur la doublure de luxe de Julien Marchand pour le déplacement périlleux dans l’antre de Twickenham.