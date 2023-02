PRO D2 - Colomiers relance la course aux phases finales, Grenoble poursuit sa bonne série, Angoulême sort de la zone rouge et Carcassonne s'enfonce… Découvrez nos pronostics pour la 22ème journée de Pro D2.

Colomiers - Agen

Match important pour l'obtention d'un ticket pour les phases finales. Après sa défaite à Grenoble (34-20), les columérins doivent se reprendre pour ne pas voir les poursuivants comme Provence ou Aurillac revenir rapidement. Face à la deuxième meilleure équipe du championnat à l'extérieur, les pensionnaires de Michel-Bendichou voudront prouver qu'ils ont les épaules pour être dans le top 6.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers

Béziers - Grenoble

Les Isérois sont en feu depuis la nouvelle année. Toujours invaincue, seule équipe dans ce cas-là, Grenoble se déplace avec des intentions en Hérault. D'autant plus que les Bitterois connaissent eux une petite baisse de régime, marquée par leur nul concédé à domicile face à Nevers. Les Grenoblois peuvent réaliser le bon coup du week-end.

Notre pronostic : Victoire de Grenoble

Vannes - Aurillac

Les Bretons ont du mal dernièrement. Avec une seule victoire dans les cinq dernières rencontres, les Vannetais sont en train de voir le top 6 leur échapper. Avec la réception d'Aurillac, rarement impérial à l'extérieur malgré la victoire de la semaine dernière à Massy, les hommes de Jean-Noël Spitzer ont l'occasion de se remettre dans le sens de la marche.

Notre pronostic : Victoire de Vannes

Rouen - Massy

L'un des duels de bas de tableau de la journée. Depuis son exploit face à Oyonnax, Rouen n'y arrive plus et a marqué seulement onze points en 160 minutes. Avec la venue de la lanterne rouge, c'est le moment parfait pour les Normands de se donner de l'air sur la zone de relégation, et d'envisager la fin de saison plus sereinement.

Notre pronostic : Victoire de Rouen

Angoulême - Montauban

C'est LA partie à suivre du week-end. Un duel qui sent la poudre, déjà crucial pour le maintien des deux équipes qui se tiennent seulement en trois petits points. Les hommes de Vincent Etcheto ont déjà réalisé un exploit en s'imposant sur la pelouse d'un concurrent direct vendredi dernier, et peuvent prendre une grande bouffée d'oxygène devant un stade Chanzy qui va les pousser. En face, Montauban a les capacités de s'éviter une grosse frayeur s'il s'impose.

Notre pronostic : Victoire d'Angoulême

Carcassonne - Oyonnax

L'affiche la plus déséquilibrée de la 22e journée sur le papier. Entre une équipe en pleine crise et un leader insatiable, la rencontre pourrait tourner à la démonstration. Les partenaires de Thomas Laclayat, retenu en équipe de France, peuvent continuer leur razzia, eux qui sont les grandissimes favoris pour remonter dans l'élite du rugby français.

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax

Nevers - Mont-de-Marsan

Les Montois sont difficiles à lire depuis quelque temps. Capable de s'imposer sur la pelouse d'Oyonnax une semaine et de lourdement chuter à domicile face à Provence la suivante, Mont-de-Marsan arrive malgré tout à s'accrocher à sa deuxième place. Mais sur la pelouse toujours compliquée du Pré-Fleuri, une telle inconstance pourrait les faire tomber, face à une équipe nivernaise qui vient de décrocher un bon résultat sur la pelouse de Béziers.

Notre pronostic : Victoire de Nevers

Provence - Biarritz

Duel de prétendants aux phases finales pour conclure cette 22e journée de Pro D2. Provence a l'occasion de faire un joli coup et de se rapprocher du top 6 avec un potentiel succès. En face, les Biarrots voudront se rapprocher de la deuxième place, directement qualificative pour les demi-finales en fin de saison. Un match qui s'annonce très serré sur la pelouse de Maurice-David.

Notre pronostic : Victoire de Provence