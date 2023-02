Armée de l'air - Caporal Adeline : "Le sentiment d'appartenance m'encourage à me surpasser"

Joueuse de Lons-Section paloise, championne du monde à VII en militaire, la caporale Adeline évoque sa passion pour le rugby et les liens qu'elle y trouve avec l'armée, qu'elle a rejoint il y a bientôt cinq ans.

Quelle est votre relation avec le rugby ?

Je suis joueuse au Lons-Section paloise depuis sept ans. C’est un club près de Pau évoluant en Élite 1 soit le plus haut niveau de rugby féminin qui regroupe 12 équipes. J’ai également la chance d’évoluer au sein de l’équipe de France militaire et d’être double championne du monde militaire de rugby à 7 et à 15 durant l’année 2022.

Quel métier exercez-vous ?

Je travaille actuellement au GSBDD (groupement de soutien de la base de défense) de Pau-Bayonne dans la cellule administration générale du personnel militaire. J’y effectue des tâches liées à la gestion des dossiers des personnels de l’armée de terre ainsi que du classement administratif.

Quel a été votre parcours dans l’armée de l’air et de l’espace jusque-là ?

J’ai rejoint l’armée de l’Air et de l’Espace en novembre 2018 sur la base aérienne 115 d’Orange au service des sports. En février 2021, j’étais sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan en tant que logisticienne à l’ESRTA (Escadron de Soutien du Ravitaillement Technique Aéronautique). En août 2022, j’ai été mutée au GSBDD Pau-Bayonne afin d’être rapprochée de mon club de rugby.

En quoi le rugby et l’armée de l’air et de l’espace peuvent-ils être comparés ?

Pour moi, l’armée et le rugby sont deux cadres qui se ressemblent. La solidarité, l’exigence, le dévouement, l’esprit d’équipe et le respect sont des valeurs essentielles. Le sentiment d’appartenance que je ressens dans ces deux environnements m’encourage à toujours me surpasser.

Quelle place prend la notion collective dans l’armée de l’air et de l’espace ?

Elle est prépondérante, primordiale même. Pour « faire face », qui est notre devise, nous préparons tous ensemble la mission de manière à ce qu’elle se déroule sous les meilleurs auspices. Un peu comme au rugby en somme : un match se prépare, aussi bien physiquement que mentalement. Et pour réussir, il n’y a qu’un moyen : tous ensemble.

La caporale Adeline avec la médaille d'or obtenue avec France VII militaire DR

Pourquoi obéir aux ordres est si important ?

Nos chefs sont les garants de la doctrine et de la réglementation propre à notre cœur de métier que nous utilisons au quotidien. Cette obéissance doit se faire en bonne intelligence afin de mener au mieux les tâches qui nous incombent et qui nous sont propres en fonction de notre catégorie de grade. L’armée est compartimentée, elle est ainsi depuis sa création.

Alors que le Tournoi des 6 Nations a commencé, quels souvenirs vous évoque cette compétition séculaire ?

C’est un rendez-vous annuel majeur des meilleures nations européennes de rugby. Un évènement très attendu par tous les amoureux de rugby et de l’équipe de France, je ne loupe presque aucun match depuis plusieurs années. J’appréciais regarder les matchs en famille avec mes grands-parents ou mon père, j’en garde de très bons souvenirs.