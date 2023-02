Armée de l'air - Lieutenant Jean-Baptiste : "On a remporté le Crunch contre la Royal Air Force"

Les plus anciens ne cesseront jamais de vous les répéter, les liens entre le rugby et l'armée sont nombreux. Pour l'occasion, le Lieutenant Jean-Baptiste explique sa proximité avec le ballon ovale mais également ce que lui évoque le Tournoi des 6 Nations.

Quelle est votre relation avec le rugby ?

Dès l’âge de 2 ans j’accompagnais mon père au bord des terrains. J’ai quitté le foyer familial pour rejoindre le Stade toulousain à 15 ans dans le but de devenir pro. J’ai côtoyé quelques clubs aux alentours sans réellement percer. Aujourd’hui, je continue de jouer en amateur avec l’armée de l’air et de l’espace. Je reste un passionné.

Quel métier exercez-vous ?

Je suis responsable de la formation digitale au sein de l’école des sous-officiers. Je manage trois équipes qui contribuent à moderniser les formations actuelles pour être en adéquation avec les attentes des nouvelles recrues et proposer un enseignement de grande qualité. Cela passe donc par de l’enseignement à distance, de l’intégration de vidéo dans les formations mais également de la réalité virtuelle ou augmentée.

Quel a été votre parcours dans l’armée de l’air et de l’espace jusque-là ?

Après ma formation militaire à l’école de l’air à Salon-de-Provence, j’ai intégré la base aérienne 721 de Rochefort. J’ai eu l’opportunité de défiler sur les Champs-Élysées lors du dernier 14 juillet, un souvenir mémorable. Grâce au rugby militaire j’ai pu voyager et visiter certaines bases aériennes, notamment celle de Tontouta lors d’une tournée avec le XV du Pacifique en Nouvelle-Calédonie.

En quoi le rugby et l’armée de l’air et de l’espace peuvent-ils être comparés ?

Au sein de l’institution, il existe quatre valeurs fondamentales : le respect, l’intégrité, le sens du service et l’excellence. Ces quatre valeurs-là sont aussi essentielles au rugby.

Quelle place prend la notion collective dans l’armée de l’air et de l’espace ?

Lors du stage militaire par exemple, où nous sommes poussés dans nos retranchements, on se rend vite compte que le collectif prend le pas sur les individualités et que, dans les moments les plus difficiles, sans ses camarades et un fort esprit de corps, nous ne serions par arrivés au terme de la mission.

Pourquoi obéir aux ordres est si important ?

Le chef a le recul nécessaire contrairement aux équipes sur le terrain avec la tête dans le guidon. Ses ordres doivent être écoutés afin que tous aillent dans le même sens et mènent à bien la mission. On retrouve cet aspect sur un terrain de rugby : lorsque l’entraîneur met en place une stratégie, l’équipe va lui obéir dans le but de gagner.

Alors que le Tournoi des 6 Nations a commencé, quels souvenirs vous évoque cette compétition ?

Ça évoque bien des souvenirs ! Ce sont les repas festifs et des émotions que seul le sport peut nous faire vivre. Plus récemment, nous avons remporté le Crunch des aviateurs à Mont-de-Marsan face à nos homologues britanniques de la Royal Air Force à l’occasion du précédent Tournoi.