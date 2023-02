TOP 14 - Dans une rencontre marquée par le retour de Christophe Urios dans l'antre de Chaban-Delmas, les deux équipes se doivent de gagner pour pouvoir espérer être dans la course aux phases finales en fin de saison. Une partie qui promet du jeu, avec deux serial marqueurs qui vont faire souffrir les défenses.

Madosh Tambwe, la bombe voulue par Urios

"Madosh marque, il va vite, il est fiable." Cette déclaration aussi limpide que juste sur l'ailier venu des Bulls a été faite par... Christophe Urios, suite à la première rencontre disputée par le joueur sous ses ordres, une défaite à domicile face à Toulouse. La menace, l'entraîneur auvergnat la connaît tant il a été élogieux à l'égard d'un joueur qui impressionne par sa vitesse et ses appuis diaboliques. Madosh Tambwe, c'est l'histoire d'un ailier d'origine congolaise qui a su exploser en Afrique du Sud grâce à son profil de feu follet avant de s'exiler en Gironde, en payant une partie de son transfert.

Une acclimatation express au jeu du championnat français, un doublé dès sa première feuille de match et un statut de meilleur marqueur d'essai de l'UBB qu'il détient toujours à l'heure actuelle. Malgré une coupure dans son élan avec une absence sur quatre feuilles de match consécutives, il signera son retour d'un nouveau doublé face à Clermont, lors du match aller qui s'était soldé par un score de parité (23-23). Sous les ordres de son ancien entraîneur, qu'il affrontera ce soir, il a scoré à cinq occasions, en seulement six titularisations. Depuis le renouvellement du staff bordelais, le joueur de 25 ans est bloqué à un seul essai en sept rencontres et semble être à bout de souffle. Mais face à son ancien coach qui lui a tant apporté en si peu de temps, la "bombe", comme le surnommait Christophe Urios, pourrait à nouveau faire de gros dégâts dans la défense des Jaune et Bleu.

Alivereti Raka Icon Sport - Icon Sport

Alivereti Raka, le puissant serial marqueur

Dans un style à l'opposé de Madosh Tambwe, on retrouve Alivereti Raka, tout en puissance mais tout aussi efficace. L'international français est un cadre de l'effectif clermontois depuis de nombreuses années à présent, ce qui lui a même permis d'obtenir cinq sélections en équipe de France. Diablement efficace grâce à son gabarit impressionnant, 1m89 pour 105 kg, il percute et perfore toutes les défenses du Top 14 avec une facilité déconcertante. Avec une moyenne de plus d'un essai tous les deux matchs depuis ses débuts en professionnel et plus d'une centaine de matchs, le serial marqueur auvergnat est à un très haut niveau depuis toujours d'un point de vue offensif.

Parfois plombé par ses lacunes en défense qui l'ont empêché de connaître une nouvelle cape en Bleu depuis 2020, il évolue encore à des standards très élevés cette saison. Auteur de sept essais en quatorze rencontres, dont notamment un triplé face au LOU, il est le deuxième marqueur d'essais du championnat derrière Ethan Durmortier. En déplacement sur la pelouse de Chaban-Delmas, il est en mission pour permettre à ses partenaires de grimper au classement. Pour cela, il devra à nouveau plonger dans un en-but girondin qu'il n'a plus atteint depuis le 27 mars 2016, date de la dernière victoire clermontoise en championnat sur les terres unionistes.