Dans un match gâché par les imprécisions bordelaises et clermontoises, Zack Holmes a finalement eu raison de l'indiscipline auvergnate. La mêlée montferrandaise et Cristian Ojovan ont bien trop souffert pour espérer l'emporter.

Les tops

Zack Holmes

Le feu d’ouverture girondin a tenu la barraque face à Clermont. Auteur d’un six sur sept face aux perches, Holmes a surtout parfaitement animé le jeu bordelais en accélérant les attaques de l'UBB. Sa précision au but a permis aux Girondins de maintenir neuf points d'écart avec l'ASM en deuxième mi-temps. L'ouvreur bordelais s'est rassuré après sa dernière performance moyenne au Stade français.

Romain Buros

Comme d'habitude, l'UBB compter sur la sérénité et la sobriété de Romain Buros. L'arrière bordelais a rassuré ses coéquipiers toute la partie dans le fond du terrain girondin. Par ses accélérations et ses relances, le numéro 15 bordelo-béglais a galopé sur 58 mètres ballon en main et a parfaitement couvert le troisième rideau.



Alivereti Raka

Toujours aussi électrique sur l’aile clermontoise, Alivereti Raka a comme à son habitude bonifié chaque ballon. Après quarante premières minutes, le félin jaune et bleu avait déjà parcouru 63 mètres avec le cuir. Toujours menaçant, Alivereti Raka aurait pu être passeur décisif pour Arthur Iturria si le capitaine montferrandais avait concrétisé l'une des seules actions dangereuses de l'ASM (20ème minute).

L'UBB s'impose face à Clermont pour le retour d'Urios à Chaban-Delmas !



Le film du match > https://t.co/gmnrK0duGm pic.twitter.com/9mUJFJ6nkz — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 19, 2023

Les flops



Cristian Ojovan

Le pilier droit clermontois a souffert face à l'UBB. Le Moldave s'est fait pénaliser sur ses deux premières mêlées et s'est fait dominer par Lekso Kaulashvili. Comme à Lyon, où il avait subi face à Sébastien Taofifénua, Cristian Ojovan n'a pas été impérial et a été remplacé à la 54ème minute par Davit Kubriashvili, qui a signé une mauvaise entrée en concédant un carton jaune sur une altercation avec Thomas Jolmès. Soirée difficile pour les piliers droits auvergnats.

Fritz Lee

Le numéro 8 clermontois s'est rendu coupable de plusieurs fautes largement évitables et n'a pas eu sa splendeur d'antan. Peu dans l'avancée ballon en main, Fritz Lee a souffert de la comparaison avec la troisième ligne bordelaise, bien plus saignante que l'ancien All Black. La rentrée de Peceli Yato à la place du Samoan a d'ailleurs fait mal à l'UBB, où le Fidjien s'est montré bien plus tranchant que Lee.

Tani Vili

Son action à la 35ème minute a résumé sa rencontre. Tani Vili prenait le ballon au centre du terrain et cavalait sur quarante mètres avant de mal jouer une situation de quatre contre un. Capable de fulgurances ballon en main, le centre bordelais a gâché une autre opportunité dangereuse à la 37ème minute en tapant un coup de pied direct en ballon mort alors que l'UBB était dans les trente mètres clermontois.