Alors que Sergio Parisse était exclu à la 33ème minute pour un plaquage dangereux sur Pierre-Louis Barassi, Marie-Alice Yahé, consultante de Canal+, donnait son avis sur le fond de l’action et la décision qui en a découlé. Par la suite, les remarques ont fusé sur les réseaux sociaux.

À la suite du match Toulon-Toulouse (17-6), l’arbitrage de Pierre Nuchy a été décrié de la part des deux camps. Si la non-sanction sur la percussion d’Alexandre Roumat sur Baptiste Serin a été discutée, le plaquage de Sergio Parisse (exclu de la rencontre à la 33ème minute) l’a été tout autant.

La consultante de Canal+ Marie-Alice Yahé, sur cette action, a donné son ressenti sur le sujet en direct au micro : "Moi je trouve que c’est difficile en tout cas de juger entre la retombée (de Pierre-Louis Barassi), la volonté du joueur de jouer avec cette règle. Maintenant c’est l’application de la règle de la part de M.Nuchy". En plusieurs points, elle détaille son raisonnement et la justification de celui-ci. "Premièrement, je n’ai jamais contesté le carton rouge. Ensuite, je n’affirme jamais que Pierre-Louis Barassi l’a fait (NDLR. de jouer avec la règle), je parle de situations qui existent et qui étaient, sont, seront et pourraient être difficiles à juger. Par exemple, le plaquage de Botia sur Russell, celui de Machenaud sur Giteau, Domingo sur Habana.. on peut remonter. Ce n’est pas nouveau."

Au cours de son analyse en chaud en direct, l’ancienne joueuse de l’Équipe de France expliquait aussi que "chaque joueur peut jouer là-dessus en sachant ce que ça engendre derrière". Souvent une pénalité accompagnée d’un carton. Sur son compte Twitter, elle appuyait son propos : "discuter à la fin des matchs avec les joueurs c’est entendre confirmer que jouer avec les règles se fait et c’est les voir sourire de croire qu’ils ne pensent pas à le faire."

Pendant la rencontre et après, elle a été cible de remarques sur les réseaux sociaux suite à son commentaire. "Assez honteux d’entendre Guillemin et Yahé sous-entendre que Barrassi est volontairement tombé sur la tête. C’est généralement pénible d’entendre suinter leur détestation du Stade Toulousain mais ce soir ça dégouline…" écrivent certains. "Marie Alice Yahe montre qu'on a pu être joueuse pro et raconter des conneries en permanence sur le rugby. C'est même pas détestable c'est juste pitoyable" tweetent d’autres.

Une polémique arbitrale qui ne cesse, comme beaucoup d'autres, de faire couler beaucoup d'encre. Mais comme le dit l'adage : "l'arbitre a toujours raison".