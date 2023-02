TOP 14 - Le Stade français, 2ème au classement, s'est incliné de justesse (29-26) sur la pelouse basque de Jean-Dauger face à Bayonne. Après la défaite, le manager parisien Gonzalo Quesada a déploré certaines décisions prises par l'arbitre du jour Vivien Praderie, bien qu'il ne lie pas la défaite des siens à ses décisions.

Après la défaite du Stade français sur la pelouse de Jean Dauger face à Bayonne 29 à 26, le manager parisien Gonzalo Quesada s'est exprimé sur l'arbitrage de Vivien Praderie, arbitre principal de la rencontre. Il a expliqué, avec un ton calme mais un discours agacé, son incompréhension sur certaines décisions prises par l'arbitre du jour.

L'Argentin a notamment évoqué les liens qui existeraient entre Vivien Praderie et Biarritz et surtout l'impact que cela aurait pu avoir sur la rencontre. "On lui a donné cette rencontre et il a fait du mieux qu'il a pu. On savait que ce serait dur pour Vivien. Je le connais, j'ai entraîné Biarritz. Il fait la bise à tous les joueurs biarrots. Il sait que tout le monde dit qu'il est de Biarritz et le faire venir arbitrer ici à Bayonne était compliqué pour lui. La dernière fois que nous avons perdu à Bayonne, il y a deux ans, je vous laisse deviner qui arbitrait. Aujourd'hui, la défaite ne dépend pas que de nous et je ne peux pas me taire."

Des déclarations en conférence de presse d'après match qui surviennent après plusieurs choix de M.Praderie, notamment en fin de rencontre, que le boss des Soldats roses comprend difficilement. "Ne pas sortir un carton jaune après une série de mêlées avec 5-6 fautes d'affilée, et, après, leur donner la pénalité à la fin pour un joueur à nous qui ne sort pas du plaquage alors qu'on est juste devant l'action et que ce n'est pas le cas. Et cela décide du résultat du match… C'est dur et injuste."

Romain Briatte (Stade français) marque le troisième essai parisien sur la pelouse de Jean-Dauger à Bayonne en février 2023 Icon Sport

Paris a effectivement mis à mal la mêlée bayonnaise à plusieurs reprises à quelques minutes du terme, au point que Grégory Patat fasse rentrer ses deux piliers Pieter Scholtz et Swan Cormenier, sortis un peu plus tôt. Une stratégie qui n'a pas empêché les Basques d'encaisser un essai de Romain Briatte (78ème) in fine. Essai que n'a pas transformé Morgan Parra, dans un match où les artilleurs franciliens ont d'ailleurs manqué 10 points au total. Un manque à gagner qui pèse forcément dans la balance d'un duel aussi serré.

Mais Gonzalo Quesada regrette que l'arbitre n'ait pas sanctionné plus précocement et plus sévèrement la première ligne ciel et blanche. Enfin, sur la sirène, l'arbitre du jour a sanctionné Paris et donc offert une balle de match à Camille Lopez qui n'a pas tremblé face aux perches pour donner la victoire aux siens. Avec ce succès, Bayonne reste encore la seule équipe à avoir remporté tous ses matchs à domicile (9/9).