Pour cette 19ème journée de Nationale, le leader du championnat, Dax, a conforté sa place au sommet alors que Valence-Romans a perdu du terrain sur les Landais. Tarbes a livré un match de folie à Narbonne et Blagnac a cartonné face à Cognac.

Le leader dacquois est intraitable. L'US Dax a enchaîné sa onzième victoire de suite face à Suresnes dans son antre (38-22) et consolide sa place au sommet du championnat. Car derrière les rouge et blanc, Valence-Romans a marqué le pas en s'inclinant à Nice (30-17). Quinze points séparent aujourd'hui Dax et le VRDR, alors qu'Albi s'est également incliné à Bourgoin-Jallieu (24-23).

Mais le gros coup de la 19ème journée revient à Tarbes qui s'est imposé dans un match fou (37-34) sur la pelouse de Narbonne. Blagnac a montré les muscles face à Cognac (45-23). Rennes s'est imposé avec le bonus offensif face à Chambéry (31-22). À Hyères-Carqueiranne, Bourg-en-Bresse a sombré en s'inclinant 40-0 au RCHCC.

